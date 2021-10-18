19 لاعباً في قائمة «أبيض الصالات» لـ«كأس الخليج»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات على لسان المونديالي خميس الشامسي مشرف المنتخبات الوطنية قائمة المنتخب الأول، الذي يبدأ الإعداد لبطولة كأس الخليج التي تستضيفها السعودية في فبراير 2022.

وينطلق برنامج التحضير، اعتباراً من التجمع الأول من 25 ولغاية نهاية أكتوبر الجاري، وفقاً لاختيار المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي ومساعده عدنان الهولي وسالم العامري مدرب الحراس.

وضمت القائمة 19 لاعباً، هم حمد حيدر وعبدالله الحمادي ومحمد فدعق وراشد الهنائي من الظفرة وحسن الحنطوبي وعبدالله الحوسني وعمر النقبي وأحمد الحمادي وسعود خالد وخالد الشوكة من نادي خورفكان وراشد عبيد وعبدالله الخمري ووليد بشر من شباب الأهلي وأحمد السويدي وعمر بالحاج وحمد حسن من نادي البطائح ومحمد عبيد وسعيد جاسم من نادي النصر وعبدالله عبد المجيد من نادي اتحاد كلباء.

وصرح خميس الشامسي بأن التجمع القادم وهو الرابع في مسيرة المنتخب والأول لكأس الخليج سيكون على ملعب صالة نادي البطائح وأن الاختيار جاء وفق نظرة فنية ومتابعة دقيقة من الجهاز الفني الوطني للأبيض، وسوف يشهد الإعداد سلسلة مباريات ودية وستكون المباراة الأولى أمام النصر.

وقال: هذا الاختيار ليس نهائياً وستكون الفرصة مواتية لكل لاعب يفرض نفسه خلال المباريات القادمة كي يكون ضمن القائمة في التجمعات المقبلة.

وتوجه الشامسي بالشكر إلى اللجنة التنفيذية لكرة الصالات برئاسة عبد الملك جاني على الدعم والمساندة والوقوف على كل صغيرة وكبيرة وعلى الدعم اللامحدود كما توجه بالشكر إلى الأندية على تعاونها في استضافة الإعداد والتجمعات وخص بالشكر ناديي البطائح والنصر.