«ديربي دبي القديم».. «لقبان طائرة في أسبوع»

معتصم عبدالله (دبي)

تتجدد المواجهة في ديربي دبي القديم بين النصر وشباب الأهلي على لقبين خلال أسبوع واحد في منافسات الكرة الطائرة، حيث يلتقي العميد والفرسان مساء الجمعة على صالة الوصل في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة لموسم 2021- 2022، قبل أن تتجدد المواجهة ذاتها على نفس الملعب مساء الجمعة 29 أكتوبر الحالي في كأس السوبر لموسم 2020- 2021.

وحدد اتحاد الكرة الطائرة الرابعة والنصف عصر الجمعة، موعداً لأول نهائي لمسابقات الموسم الحالي 2021- 2022 كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، حيث تأهل العميد على حساب منافسه العين بالفوز 3-صفر في نصف النهائي، فيما حجز الفرسان حامل لقب النسخة الأخيرة مقعده في النهائي بالتفوق في الدور ذاته على منافسه الوصل 3-0.

ويعود طرفا الديربي القديم لدبي إلى المنافسة على الألقاب مجدداً في السادسة والنصف مساء الجمعة 29 أكتوبر الحالي بصالة الوصل على لقب كأس السوبر لموسم 2020- 2021، الذي يجمع شباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، بمنافسه النصر حامل لقب الدوري في الموسم ذاته.

على صعيد متصل علمت «الاتحاد» أن ممثلي الكويت وسلطنة عمان تحفظا خلال الاجتماع المشترك لاتحادات غرب آسيا بحضور البرازيلي أري جراسا رئيس الاتحاد الدولي، على المقترح الخاص بتشكيل لجنة رباعية تضطلع بمهام وضع النظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا.

وحدد الاجتماع المشترك لاتحادات غرب آسيا الذي عقد الجمعة الماضية بدبي، فترة شهر لوضع النظام الأساسي الجديد لاتحاد غرب آسيا، وكلف بالمهمة اتحادات الإمارات، العراق، لبنان، سوريا، بما يتواءم مع النظام الأساسي للاتحادين الآسيوي والدولي للعبة.

ويواجه تشكيل اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة الكثير من التحديات، عطفاً على تواجد لجنة لمنطقة اتحادات غرب آسيا في الاتحاد الآسيوي، والتي شهدت تنظيم انتخابات في أكتوبر 2020.

وتقسم المناطق التابعة للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة إلى 5 روابط تشمل شرق آسيا 8 اتحادات، جنوب شرق آسيا 10 اتحادات، غرب آسيا 12 اتحاداً، آسيا الوسطى 12 اتحاداً، ومنطقة أوقيانوسيا 20 اتحاداً.