ماني يحذر من ليفربول «الرائع»!

لندن (أ ف ب)

أطلق المهاجم السنغالي ساديو ماني تحذيراً لمنافسي ليفربول، مشدداً على أن الفريق الإنجليزي ما زال قادراً على التحسن، وذلك بعد استعداده لزيارته إلى ملعب «واندا متروبوليتانو»، حيث يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري الأبطال، بأفضل طريقة من خلال اكتساحه واتفورد 5-0 في الدوري الممتاز.

وقدّم رجال المدرب الألماني يورجن كلوب مباراة هجومية كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع خارج القواعد، ما أبقاهم في صلب الصراع على الصدارة كونهم يتخلفون بفارق نقطة فقط عن تشيلسي المتصدر.

وينتقل تركيز «الحمر» الثلاثاء إلى تعزيز صدارتهم للمجموعة الثانية التي صنفت بمجموعة الموت في ظل وجود أتلتيكو وميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي. وخرج فريق كلوب منتصراً من مباراتيه الأوليين على ميلان 3-2 في «أنفيلد» وبورتو 5-1 في معقل الأخير «استاديو دو دراجاو»، ما جعله متصدراً بفارق نقطتين أمام خصمه المقبل بالذات.

ويدرك ليفربول بأن العودة من ملعب بطل الدوري الإسباني بالنقاط الثلاث لن تكون سهلة، لكنه يملك بالتأكيد الأسلحة الهجومية الكافية لتحقيق هذا الأمر بقيادة الثلاثي الضارب مانيه والمصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سجل ثلاثية الأحد في مرمى واتفورد.

ولعب هذا الثلاثي دوراً هائلاً خلال الموسم قبل الماضي في قيادة «الحمر» إلى لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاماً، لكن تراجع مردود مانيه وفيرمينو الموسم الماضي أدى إلى تنازل رجال كلوب عن اللقب لصالح مانشستر سيتي.

وكانت استعادة القوة النارية الضاربة لهذا الثلاثي أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لكلوب هذا الموسم، وما قدمه الأحد ضد واتفورد يؤكد بأن الألماني حصل على مبتغاه.

وعلّق السنغالي على إنجازه بالقول: «صراحة، عندما جئت إلى الدوري الممتاز كان حلمي بأن أسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف وأن أفوز بالألقاب بشكل خاص».

وعلق ماني على هدف زميله المصري محمد صلاح في مرمى واتفورد، قائلاً: «أعتقد أنه أجمل من الذي سجله ضد سيتي، لكن هذا الأمر لا يفاجئنا لأننا نعرف مؤهلاته، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وقد أظهر ذلك».

أما بالنسبة لفيرمينو، فقد استغل البرازيلي مشاركته الأساسية الأولى في آخر خمس مباريات على أكمل وجه بتسجيله ثلاثيته الأولى منذ عام 2018.

ورأى ماني أن فيرمينو أيضاً قد أظهر بأنه من الأفضل في العالم بالتأكيد، لم تكن فترة سهلة عليه مع الإصابات التي عانى منها، لكنه عاد وأنا سعيد من أجله، آمل أن يبقى بجانبنا وأن يسجل المزيد من الأهداف لنا من الآن وحتى نهاية الموسم».

