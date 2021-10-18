فيدرر خارج «توب 10»

شتوتجارت (د ب أ)

خرج النجم السويسري روجيه فيدرر من المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين.

وتراجع فيدرر (40 عاماً)، المصنف الأول على العالم سابقاً والحائز على 20 لقباً في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، من المركز التاسع إلى المركز الحادي عشر، حيث يغيب عن الملاعب حالياً بسبب عملية جراحية في الركبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الأسبوع الثاني عشر فقط خلال 19 عاماً، الذي يغيب فيه فيدرر عن المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي، فقد سبق له التراجع بين نوفمبر 2016 ويناير 2017، بسبب الإصابة أيضاً.

وحافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في الصدارة برصيد 11430 نقطة وبفارق 1800 نقطة أمام الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني.

وقفز البريطاني كاميرون نوري 11 مركزاً ليحتل المركز الخامس عشر، وهو الأفضل في مسيرته حتى الآن، وذلك بعد أن توج بلقب بطولة إنديان ويلز للأساتذة مساء الأحد.