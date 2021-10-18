ياس لينكس يستضيف بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس لاستضافة منافسات نسخة العام المقبل لأول مرة في تاريخ البطولة التي تعد المحطة الأولى ضمن سلسلة بطولات رولكس الأوروبية 2022.

وحصد ملعب ياس لينكس الذي صممه كايل فيليبس، المرتبة 48 ضمن تصنيف مجلة جولف دايجست لأفضل 100 ملعب جولف في العالم، ويساهم احتضانه لهذه المسابقة المرموقة من 20 ولغاية 23 يناير في منحها بعداً جديداً، كونه ينتقل بها إلى واحدة من أسرع وجهات المتعة والترفيه نمواً في أبوظبي.

وكان نادي أبوظبي للجولف تولّى استضافة جميع نسخ البطولة منذ إطلاقها عام 2006، وبعد أن نجحت هذه البطولة طوال ستة عشر عاماً متتالية في تحقيق مكانة مرموقة لها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حوّلت مسارها إلى جزيرة ياس لتسلط الضوء على العاصمة أبوظبي بوصفها وجهة رياضية عالمية متقدمة تحتضن في كل موسم نخبة الفعاليات الرياضية العالمية، مثل سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا -1 وبطولة القتال النهائي UFC، وغيرها من البطولات والفعاليات الكبرى التي تعزز من مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مميزة للإقامة والترفيه.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر بجميع منشآتنا الرياضية التي تستضيف مختلف الفعاليات وتدعم نجاحات خططنا، ونحرص من خلال نقل البطولة إلى ملعب ياس لينكس، لإضفاء المزيد من التميز والإبهار التنظيمي لمسيرة البطولة والعمل على تقديم نسخة استثنائية خصوصاً، وهي تقام في جزيرة ياس الوجهة السياحية العالمية وفي أرقى وأروع ملاعب الجولف في العالم (ياس لينكس)، متطلعين مع الشركاء لتجسيد تجربة جديدة حافلة بالتقدم والازدهار للبطولة».

بدوره، صرّح محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لدى ميرال: «يسعدنا استضافة الدورة المقبلة من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2022 في ياس لينكس، حيث من المتوقع لهذه الخطوة أن تعزّز من شراكتنا المتينة مع مجلس أبوظبي الرياضي، والتي نهدف من خلالها إلى استقطاب الأحداث الرياضية العالمية إلى العاصمة أبوظبي. فلطالما شكّلت المنافسات الرياضية المباشرة والفعاليات المتنوعة جزءاً جوهرياً من استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام والأعمال».

من جانبه، قال جاسم بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: «تفخر شركة الدار بمواصلة تعاونها طويل الأجل مع الجولة الأوروبية للجولف. ونرحّب باستضافة البطولة في ملعب ياس لينكس. حيث تُعدّ جزيرة ياس المكان المثالي لاحتضان هذه الفعالية، ونتطلّع إلى الترحيب باللاعبين والضيوف وممثلي الجهات الرسمية في الجزيرة، والتي تضمّ أشهر المشاريع التي نفّذتها شركة الدار في مجالات السكن والتجارة والضيافة والترفيه».

ومن جهته، أكّد كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للجولف: «نتوقع للبطولة أن تقدم تجربةً استثنائيةً بالنسبة للاعبين والمتابعين على حد سواء، خاصةً مع إقامتها في ملعب ياس لينكس وباعتبارها تشكّل إحدى بطولاتنا من سلسلة رولكس. لأن جزيرة ياس تشتهر باستضافتها لكبرى الأحداث الرياضية داخل الإمارات العربية المتحدة، لذلك يسعدنا إقامة أولى بطولات سلسلة رولكس في هذه الوجهة العالمية المرموقة».

في المقابل، أكّد عبدالرحمن شرف، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية للبنك: «تتمحور قيم البنك على الانفتاح وتقديم عدد كبير من الفرص، وهذا ما حرصنا على توفيره لعملائنا على مدى 75 عاماً. ويتيح نقل البطولة إلى ياس لينكس لأول مرة فرصة مثالية، نحتفل من خلالها بمرحلة جديدة في رحلتنا الهادفة إلى دعم الرؤى والأفكار المبتكرة في دولة الإمارات».