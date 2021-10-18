«إخفاق الغرب» يشعل تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

معتصم عبدالله (دبي)

تتجه الأنظار منتصف الأسبوع المقبل إلى الفجيرة التي تحتضن مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان 2022، حيث تستضيف الإمارات خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الحالي، مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات، والتي تجمع منتخبات الإمارات، عُمان والهند وقيرغيزستان.

وجرى توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخباً من الغرب والجنوب والوسط، في حين تتكون الثانية من 18 منتخباً من منطقتي الشرق وآسيان، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ 11.

ويشعل إخفاق «الأبيض الأولمبي» ونظيره منتخب عمان الأولمبي في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، أجواء المشاركة المرتقبة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 32، حيث ودع منتخب الإمارات بطولة غرب آسيا من الدور الأول، بعدما حل ثالثاً في ترتيب المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات العراق وفلسطين ولبنان، برصيد 3 نقاط حصيلة انتصار وحيد على لبنان 3-0 مقابل الخسارة في مباراتين على التوالي أمام العراق 0-2، وفلسطين 0-1.

في المقابل، أنهى منتخب عمان المشاركة في غرب آسيا عند عتبة الدور الأول بعدما حل ثالثاً في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من فوز على الأردن 1-0، والتعادل مع الكويت 1-1، مقابل الخسارة أمام اليمن 0-1.

من جهته، أنهى منتخب قيرغيزستان تحضيراته للتصفيات بالخسارة أمام فيتنام 0-3 في تجربة ودية الأحد الماضي قبل السفر للإمارات استعداداً لانطلاقة التصفيات، في المقابل تصل بعثة منتخب الهند الأربعاء بعد مشاركة عدد من لاعبي الأولمبي مع المنتخب الأول في التتويج بلقب بطولة الاتحاد الآسيوي 2021 بالفوز على نيبال 3-1 في النهائي.

وينطلق مشوار المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23، الأحد المقبل بلقاء الإمارات وقيرغيزستان، وعمان والهند ضمن الجولة الأولى، ويلتقي في الجولة الثانية المقررة الأربعاء 27 أكتوبر قيرغيزستان وعمان في المباراة الأولى، والهند والإمارات في الثانية، فيما تختتم التصفيات بمباراتي الإمارات وعمان، والهند وقيرغيزستان يوم السبت 30 أكتوبر، وتقام جميع المباريات على استاد نادي الفجيرة.