فريق السلة الأسطوري هارلم يستعرض في ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، بالتعاون مع السفارة الأميركية، ومجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن استضافة فريق كرة السلة الأمييكي هارلم جلوبتروترز الذي يتمتع بشهرة عالمية واسعة، في العاصمة أبوظبي 31 أكتوبر الجاري في الاتحاد أرينا.

وتأتي استضافة فريق هارلم جلوبتروترز كجزء من احتفالات جزيرة ياس «ياس تحتفل بالـ50» باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، حيث يقدم فريق السلة الأمريكي الاستعراضي أفضل ما في الثقافة والترفيه التي تشتهر بها الولايات المتحدة الأمريكية، ويضم العرض جولة Spread Game Tour التي تجمع بين الألعاب الرياضية والمسرح والكوميديا. وتبلغ تكلفة التذكرة لحضور هذه الفعالية العائلية 50 درهماً فقط.

ويقام عرض هارلم في الاتحاد أرينا، حيث يجمع بين سحر كرة السلة والتفاعل الحيوي مع الجماهير، ما يجعله فعالية ملائمة لعشاق الرياضة من جميع الأعمار، حيث يبدأ العرض الذي سيستمر لمدة ثلاث ساعات بجولة الإحماء، وأغنية الفريق المميزة Brother Bones من «Sweet Georgia Brown». بعد ذلك، ستدخل التميمة الخاصة بالفريق «Globie» في عرض Spread Game Tour الذي يمزج بين الرياضة والكوميديا، ما يجعل هذا الأداء الترفيهي تجربة لا مثيل لها.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق هارلم المفضل دولياً كان قد قدم أكثر من 26 ألف لعبة استعراضية في 124 دولة ومدينة حول العالم، حيث يمزج العرض المسمى «Spread Game» حركات الـ«ankle breaking» والـ«jaw-dropping swag»، والـ«slam-dunks».

وبهذا الصدد قال روبن سولومون، مستشار الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة لدى الإمارات: «يسعدنا الترحيب بالأيقونات الأمريكية - فريق كرة السلة الشهير هارلم جلوبتروترز - في الإمارات. وتفخر البعثة الرسمية للولايات المتحدة بشراكتها مع مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي لتقديم أفضل ما في الثقافة والترفيه الأمريكي للجماهير في دولة الإمارات».