«الشعفار جميرا» للدراجات.. رعاية جديدة بـ «منتجات غذائية»

دبي (الاتحاد)

وقّع فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية عقد رعاية مع شركة «جنتيك جروب» للمكملات الغذائية الصحية، في إطار التعاون بين الطرفين للارتقاء بأداء الدراجين، وتوفير كل سبل النجاح والدعم لهم من أجل تحقيق أفضل النتائج في سباقات الهواة، وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر الشركة المنتجات الغذائية للفريق لمدة عام قابل للتجديد.

وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في مقر مجموعة شركات الشعفار في دبي، بحضور أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية مؤسس الفريق، نورة الجسمي مديرة التسويق بالفريق، فيما حضر من جانب الشركة الراعية روح الله اسماعيلي وباباك رضائي وسعيد ساساني وراشد الشامسي.

وأكد أسامة الشعفار أن رعاية «جنتيك جروب» سيكون لها أثر إيجابي على نتائج الفريق وتحفيز الدراجين على مواصلة التألق، وموجهاً الشكر إلى الشركة الراعية عقد هذه الشراكة التي وصفها بالمثمرة والمهمة لدعم مسيرة فريق الشعفار جميرا للدراجات، ومعرباً عن فخره بمنتجات الشركة التي أصبحت علامة بارزة في السوق الإماراتية.

وقال باباك رضائي مدير الشركة: توقيع اتفاق الرعاية مع فريق الشعفار جميرا للدراجات هو جزء من برامج المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها شركة «جنتيك جروب» لدعم مختلف الأنشطة الاجتماعية والشبابية على مستوى الدولة، وأضاف: نؤمن في «جنتيك جروب» أن لدينا التزاماً دائماً بخدمة المجتمع المحلي ودعم الأنشطة والمبادرات التي تهدف لتطوير الرياضة وخاصة الدراجات الهوائية التي تشهد اهتماماً واسعاً في الإمارات.