«العين للرياضات الذهنية» يوزع حقائبه الإدارية

العين (الاتحاد)

وزع مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية حقائبه الإدارية خلال اجتماعه الأول، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان.

واعتمد الاجتماع عبدالله راشد محمد الراشدي في منصب نائب الرئيس، وقرر مجلس الإدارة أن يتولى خالد محمد خلفان مطر الرميثي منصب الأمين العام للنادي، فيما تم إسناد منصب الأمين المالي إلى المستشار يوسف سعيد أحمد العفريت الكويتي، وتكليف شيخة عبدالله العريف الظاهري في منصب الأمين العام المساعد، وتم إسناد رئاسة لجنة المرأة والأنشطة النسائية إلى موزة محمد الشامسي، ورئاسة اللجنة الإعلامية والثقافية إلى عضو مجلس الإدارة هشام الطاهر.

واعتمد المجلس تكوين اللجنة التنفيذية برئاسة عبدالله الراشدي، وعضوية خالد محمد خلفان الرميثي وهشام الطاهر وموزة الشامسي. كما قرر مجلس الإدارة اعتماد عدد من اللجان العاملة وفق متطلبات الحوكمة والعمل المؤسسي ومتطلبات الجهات الرقابية واحتياجات النادي في المرحلة القادمة، أبرزها لجنة التدقيق الداخلي ولجنة المناقصات والمزايدات ولجنة الموارد البشرية.

استحدث المجلس لجنة الشراكات الاستراتيجية والمبادرات برئاسة خالد محمد خلفان الرميثي وعضوية موزة الشامسي وشيخة الظاهري، وتشكيل اللجنة القانونية برئاسة المستشار يوسف سعيد أحمد العفريت الكويتي، واعتمد مجلس الإدارة أيضاً الهيكل الجديد للإدارة التنفيذية، بما يتماشى مع طموحات النادي في المرحلة القادمة.