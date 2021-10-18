«الملك» يقسو على «العميد» في دوري السلة

علي معالي (الشارقة)

حقق فريق الشارقة فوزاً كبيراً بفارق 20 نقطة على النصر (84 - 64) في الجولة الثانية من بطولة دوري الرجال، ليقسو الملك على العميد في البطولة التي يشارك فيها هذا الموسم 6 فرق فقط، تفوق النصر في بداية المباراة التي جرت على صالة الشارقة، لدرجة أن النصر تقدم بفارق يقترب من الـ 10 نقاط، لكن سُرعان ما استعاد الملك قوته لوجود مجموعة من اللاعبين المواطنين أصحاب الكفاءات العالية، منهم جاسم محمد وعمر خالد ومحمد الهاشمي وحميد هاشل ومبارك خليفة ومحمود وسيم، ليتقدم الملك في الربع الأول 20- 18، وواصل تفوقه الواضح في الربع الثاني 22- 9، وتقدم العميد في الربع الثالث 23- 22، ليعود الشارقة للتقدم في الربع الرابع 20- 14.

وبالفوز يستعيد الملك نغمة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الأولى من الوصل بنتيجة (85- 87)، ونال النصر خسارته الأولى بعد فوزه في الجولة السابقة على البطائح (85- 83).

وللمرة الثانية على التوالي يتخطى شباب الأهلي حاجز الـ 100 نقطة، بالفوز على الوصل (109 - 66)، وكان الفريق قد فاز في الجولة الأولى على الوحدة (107- 51)، وانتهت أرباع مباراة الفرسان مع الفهود (28- 23، 26- 15، 29- 12، 26- 16) لمصلحة شباب الأهلي.

وفي مباراة ثالثة حقق البطائح انتصاره الأول وبفارق 35 نقطة (95- 60) على الوحدة في المباراة التي جرت على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، وانتهت أرباع المباراة بنتيجة (32/ 8، 27/ 16، 21/ 18، 15/ 18).