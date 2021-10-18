«دراجات الإمارات» يستعد للموسم الجديد من دبي وأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

مع انتهاء موسم سباقات الدراجات لعام 2021، يتوجه الفريق إلى معسكر تدريبي يقام على مدى 7 أيام بين دبي وأبوظبي في إطار استعدادات الفريق لموسم 2022، وسيشارك الدراجون خلال تواجدهم بالإمارات في فعاليتين مجتمعيتين تستضيفهما دبي وأبوظبي 19 و23 أكتوبر على التوالي، فضلاً عن مشاركتهم في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى الترويج لرياضة الدراجات في جميع أنحاء الدولة.

كما ستتاح للفريق فرصة استضافته في معرض إكسبو 2020 دبي، والذي انطلقت فعالياته في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي مدير فريق الإمارات: «بعد موسم مذهل حقق فيه فريق الإمارات العديد من النجاحات والإنجازات، يسرنا أن نستقبل دراجي الفريق، حيث ستتاح لهم فرصة لقاء أصدقائهم ورعاة الفريق، والاحتفاء بإنجازاتهم البارزة هذا العام. يحتفي الجميع بالفريق في كل زيارة يقوم بها، ويتلقى دعم الجمهور أينما حلّ بفضل تأثيره الإيجابي في تعزيز رياضة الدراجات في جميع أنحاء الإمارات. ومن المهم بالنسبة إلينا أن نتواجد هنا وأن نتواصل مع جميع الأشخاص الذين يساهمون في إنجاح رحلة الفريق».