الدراجات.. تحضيرات نهائية للبطولة العربية

الشارقة (الاتحاد)

دخل منتخب الدراجات الهوائية المرحلة النهائية من تحضيراته استعداداً للمشاركة في مهرجان الدراجة العربية المقرر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة في المدة من 12، وحتى 28 نوفمبر المقبل وذلك بمتابعة وإشراف لجنة المنتخبات برئاسة منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبقيادة عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخبات العربية، بالتعاون مع الكادر الفني الذي يضم المدربة روبا الحيلاني مدربة منتخب الإناث، ومساعدي المدرب العام بدر علي ثاني وعبدالله المنصوري، ومحمد برهان، والإداريين حمد المرزوقي وحمد الطنيجي. وتجمع المنتخب بكامل صفوفه وفئاته العمرية بمضمار زايد الدولي بالشارقة، قبل الدخول في مراحل الاستعدادات النهائية التي تسبق السفر إلى مصر والمشاركة في التظاهرة العربية الأكبر من نوعها في تاريخ بطولات الاتحاد العربي، والتي من المقرر أن تقام في كافة مسابقات الاتحاد العربي للدراجات، بداية من منافسات المضمار، مروراً بسباقات الطريق والكبار وتحت 23 سنة والناشئين والإناث والشابات، ومسابقات «بي ام اكس»، وختاماً بسباقات الدراجة الجبلية.

وطالب منصور جمعة بوعصيبة رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، كافة العناصر المختارة لتمثيل الدولة خلال مهرجان الاتحاد العربي المقبل للدراجات وكافة الأجهزة الفنية والإدارية، بضرورة بذل الجهد من أجل الوصول خلال المرحلة المقبلة إلى أفضل مستوى ممكن قبل التوجه إلى القاهرة والمشاركة في البطولة. ووجه رئيس الاتحاد بتسخير كل الإمكانيات الممكنة لتسهيل مهمة المنتخبات الوطنية المشاركة في المهرجان العربي، بهدف تحقيق النتائج المرجوة التي تليق باسم ومكانة الإمارات في رياضة الدراجات على المستوى العربي.