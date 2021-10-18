يوفيتش على رادار «المدفعجية»

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن نادي أرسنال الإنجليزي مهتم بالحصول على خدمات المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد، لكي يحل محل الفرنسي ألكسندر لاكازيت المرشح للرحيل عن الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.

وعاد يوفيتش إلى ريال مدريد الصيف الماضي بعد إعارة لمدة 6 أشهر لناديه الألماني السابق إنتراخت فرانكفورت، ولكن ظل دوره محدوداً جداً مع الملكي، ونادراً ما يشارك في المباريات.

وكان يوفيتش وصل العاصمة الإسبانية مدريد في صيف 2019، بعد أن تألق مع فريقه السابق وسجل 27 هدفاً في 48 مباراة، ولكنه لم يسجل سوى هدفين فقط خلال موسمه الأول مع الريال، وكان هذا سبباً كافياً لإعارته، بل والسعي لبيعه. وسجل يوفيتش (23 سنة) خلال فترة الإعارة الأخيرة في الدوري الألماني «البوندسليجا» 4 أهداف فقط، منها هدفان في أول مباراة لعبها وكانت ضد فريق شالكه، والهدفان الآخران سجلهما في 17 مباراة.

يذكر أن ريال مدريد دفع في هذا اللاعب الصربي 60 مليون يورو، ولم يستفد منه شيئاً حتى الآن، وعرضه أكثر من مرة للبيع، وما زال في انتظار مشترٍ.