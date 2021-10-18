شباب الأهلي والوصل.. فض الشراكة في دوري اليد

رضا سليم (دبي)

يعود دوري أقوياء اليد من جديد غداً الثلاثاء بالجولة الرابعة بعد توقف استمر لمدة 16 يوماً بسبب استعدادات المنتخب الأول للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المؤهلة لبطولة العالم 2023، والتي ستقام بالسعودية خلال الفترة من 18 إلى 31 يناير المقبل.

وتشهد هذه الجولة مباراتين فقط، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الوصل بصالة مكتوم بن محمد في مباراة فض الشراكة على وصافة جدول الترتيب، والنصر مع دبا الحصن بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتأجلت مباراة الشارقة مع الجزيرة والعين مع مليحة لمشاركة كلا من الجزيرة والعين في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الــ 36 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي ستقام في مدينة الحمامات بتونس خلال الفترة من 23 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل.

وتأجلت 3 مباريات لفريقي العين والجزيرة في المسابقة، حيث يلعب العين مع مليحة يوم 9 نوفمبر والجزيرة والعين يوم 12 نوفمبر والعين ودبا الحصن يوم 16 نوفمبر، فيما يلتقي الشارقة مع الجزيرة يوم 9 نوفمبر بصالة الشارقة ومع مليحة يوم 16 نوفمبر.

ويتصدر الشارقة القمة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، يليه الوصل الثاني وشباب الأهلي الثالث ولكل منهما 7 نقاط، والجزيرة الرابع والنصر الخامس ولكل منهما 6 نقاط، وثم العين ومليحة في المركزين السادس والسابع برصيد 5 نقاط ودبا الحصن الثامن برصيد 3 نقاط.