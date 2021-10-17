مليون درهم مبيعات مزاد الشارقة للخيول العربية

الشارقة (الاتحاد)

حقق مزاد الشارقة للخيول العربية نجاحاً كبيراً، وبلغت قيمة الخيول المباعة نحو مليون درهم، حيث تم بيع 60% من الخيول المعروضة في المزاد الذي أقيم على هامش مهرجان الشارقة للجواد العربي - السلالة المصرية بنسخته الخامسة عشرة.

حضر المزاد الذي أقيم بالتعاون مع جمعية الخيول العربية، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام النادي.

وبلغ عدد الخيول المعروضة 69 جواداً عربياً من خيول سباقات السرعة «المضمار» وخيول عروض جمال الخيل، وشهد المزاد حضوراً مميزاً يمثل عدداً من المرابط والاسطبلات المحلية وهي مربط الشارقة، إسطبلات القاسمي، مربط الإمارات للخيول العربية، مربط دبي للخيول العربية، مربط الزبير، مربط الهواجر، مربط الفرس، مربط غالب للخيول العربية، مربط بن هميله للخيول العربية، مزرعة العوير، مربط الجوهرة للخيول العربية، مربط سمجد للخيول العربية، مربط العز للخيول العربية، والعديد من مربي وملاك الخيول في الدولة.