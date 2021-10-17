الباطن يقيل مدربه

الرياض(أ ف ب)

أعلن نادي الباطن السعودي لكرة القدم إقالة مديره الفني الصربي نيناد لالاتوفيتش، بسبب سوء النتائج، ومني الباطن بخسارته الرابعة في ثماني مباريات، عندما سقط أمام الشباب صفر-3 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المحلي. وقال الباطن في بيان عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: قررت إدارة النادي إقالة مدرب الفريق الأول الصربي نيناد لالاتوفيتش، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق خلال الجولات الماضية، وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها له خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، وسبق لأندية الطائي، النصر، الاتحاد، التعاون، الفيصلي والاتفاق، أن أقـالت مدربيها.