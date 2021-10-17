زيدان: بنزيمة الأحق بالكرة الذهبية





أنور إبراهيم (القاهرة)

رشح الفرنسي المخضرم زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، مواطنه كريم بنزيمة للفوز بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» كل عام لأفضل لاعب في العالم، وأعرب عن أمله في أن يخلفه، بعد أن كان زيزو حصل عليها في أعقاب فوز منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 1998.

وقال زيدان في حديث لـ "تيلي فوت": لدينا لاعب يستحق عن جدارة الفوز بها.. إنه لاعب لا يصدق، وشرفت بتدريبه في ريال مدريد.

وأضاف زيدان قائلاً: كريم يملك كل المواصفات المطلوبة في اللاعب المتكامل، وهو سريع الإندماج مع الآخرين.. وتلك هي اللحظة المناسبة لمنحه هذه الجائزة لأنه في أوج توهجه وتألقه سواء مع النادي الملكي أو مع منتخب الديوك.

وتابع زيدان قائلاً: إنها لحظة مهمة بالنسبة له وأتمنى أن يكافأ بالحصول على الكرة الذهبية، وإذا كان لم يفز هذا العام إلا ببطولة واحدة هي دوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا، فإنه أبلى بلاءً حسناً طوال العام مع النادي الملكي.

وانضم إلى زيدان في تأييده لترشيح بنزيمة، كل من المدرب المخضرم أرسين فينجر وهوجو لوريس حارس مرمى منتخب الديوك وتوتنهام، وديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ، وجميعهم يرون أن بنزيمة يستحق هذه الجائزة هذا العام.

جدير بالذكر أن أكثر الأسماء التي ترددت لاحتمال الوصول إلى التصفية النهائية هي: ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو.