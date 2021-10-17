أكبر حدث للرياضات الجليدية.. «دبي آيس شو» بالتزامن مع «إكسبو»

مراد المصري (دبي)

أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم أكبر حدث في الرياضات الجليدية يحمل عنوان «دبي آيس شو»، ضمن احتفالات الدولة بعام الخمسين، وبالتزامن مع استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يجتمع فيه العالم تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، بما يعزز البرنامج الرياضي المتكامل والفريد في «دانة الدنيا» باحتضان منافسات رياضية عالمية في البر والبحر والجو بمختلف التضاريس الصحراوية والجليدية وغيرها في بيئة متكاملة لا تتوفر سوى هنا في الإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس وتم فيه توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم الحدث بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي العالمي، ونادي اتش سي أفانجارد أومسك لهوكي الجليد.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وأحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وألكسي مورزوف رئيس رابطة دوري كونتيننتال للهوكي، وألكسندر كريلوف رئيس نادي إتش سي أفانجارد.

وتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن تنظيم مباراة قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد التي تضم أقوى فريقين في بطولة «دوري كونتيننتال للهوكي» والتي ستقام للمرة الأولى في دبي، بالإضافة إلى تنظيم عدة فعاليات للاستعراض على الجليد وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر في قاعة كوكاكولا أرينا.

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن إقامة الحدث يؤكد النمو الذي تشهد الدولة ودبي على الصعد كافة في مجال تنظيم البطولات الرياضية، وإبرازها في فترة خاصة لنا جميعاً كونه سيتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين، إلى جانب تقديم هذا الحدث الفريد من نوعه ضمن باقة الفعاليات التي تقام بالتزامن مع احتضان «إكسبو 2020 دبي» المعرض الأكبر في العالم حالياً، ونحن نعمل على أن يكون هذا العام حافلًا بأحداث رياضية كبرى تتناسب مع قيمة هذا الحدث وتكون مؤشراً إيجابياً على النمو والتطور الذي سيشهده القطاع الرياضي عموماً وقطاع تنظيم الفعاليات الرياضية خصوصاً، كما نعمل مع منظمي الفعاليات الرياضية من مختلف القطاعات على تعزيز الاستثمار في مجال نشر وتطوير الرياضات الجليدية وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى لهذه الرياضات في دبي مع انتشارها بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: سنعمل على توفير أشكال الدعم كافة لهذه الرياضة التي تحظى باهتمام ومتابعة ملايين المشجعين، وأيضاً الترويج لها في هذه المنطقة من العالم، لاسيما على منصتنا الرقمية (جدول فعاليات دبي)، التي تضم قائمة بأبرز الفعاليات والأحداث الرئيسة التي تستضيفها دبي على مدار العام. ونتطلع لاستقبال نخبة من ألمع نجوم هذه الرياضة، وأشهر فرق الهوكي مع التزامنا بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف واللاعبين والطاقم الفني والموظفين والجمهور، كونها تأتي في مقدمة أولوياتنا، كما إن استضافة هذا الحدث سيرسخ من مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات أماناً حول العالم.

المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحدث (من المصدر)

يوم روسيا

قال ألكسندر كريلوف، رئيس مجلس إدارة نادي «أفانجارد»: يسعدنا كثيراً بعدما تلقينا عرضاً من الدوري العالمي للهوكي لإقامة مباراة في دبي، واللافت أن الحدث سيقام في يوم روسيا الرسمي في «إكسبو 2020 دبي»، إنه لشرف لنا ومسؤولية كبيرة علينا، حيث حرصنا على اختيار هذا التاريخ بالتزامن مع المشاركة الروسية في «إكسبو».

الوجهة المثالية

قال أليكسي موروزوف رئيس رابطة دوري كونتيننتال لهوكي الجليد: «نحن متحمسون لاستئناف منافسات هذا الدوري العالمي بعد توقف عامين تقريباً، ونحن سعداء بأن تكون دبي هي المستضيفة للحدث بعد هذه الفترة من التوقف، خاصة أنه سيشهد مواجهة أقوى فريقين في دوري كونتيننتال والتي أسفرت المواجهة بينهما خلال التصفيات الأخيرة عن واحدة من أفضل المباريات في تاريخ الدوري بأكمله، ونتوقع أن تكون المباراة هنا في دبي أكثر قوة وتنافساً، ونشكر مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي على هذا التعاون لنشر لعبة الهوكي في هذا البلد الرائع الذي يعد أرضاً خصبة لتطوير لعبة هوكي الجليد، وسنبذل قصارى جهدنا لأن يصبح دوري كونتيننتال معروفًا لدى الجميع وأن تكون هذه المباراة حدثاً لا ينسى».