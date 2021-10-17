ناجلسمان: أهدرنا فرصة الانتصار التاريخي

برلين (د ب أ)

أشاد جوليان ناجلسمان، مدرب فريق بايرن ميونيخ، وكذلك نجوم النادي البافاري، بالفوز الكبير الذي حققه الفريق 5 / 1 على مضيفه باير ليفركوزن أمس الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

وصرح ناجلسمان عقب المباراة التي جرت على ملعب «باي أرينا»: كانت أمامنا فرص لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول وأن نحرز الهدف السادس والسابع والثامن، والخروج بانتصار تاريخي. في المقابل، وصف جوشوا كيميتش لاعب بايرن أداء فريقه خلال النصف الأول من المباراة بـ«الهائل».

من جانبه، قال ليفاندوفسكي: «بعد مرور الـ45 دقيقة الأولى كان من الواضح أننا سنعود إلى ميونيخ بالنقاط الثلاث».أما السويسري جيراردو سيواني، مدرب ليفركوزن، فقال في تصريحات لشبكة «دازن»: لم نكن في المستوى، قبل كل شيء في الشوط الأول. لقد أظهروا لنا سبب كونهم الفريق الأفضل في ألمانيا.

من ناحيته، قال الفنلندي لوكاس هراديكي، حارس مرمى ليفركوزن: يجب أن نسأل أنفسنا عما إذا كان الجميع قد بذلوا قصارى جهدهم. بهذا الانتصار الساحق، صالح بايرن جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارة الفريق 1 / 2 أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت في مباراته الأخيرة بالمسابقة، قبل توقفها لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية.

وارتفع رصيد بايرن إلى 19 نقطة، في صدارة ترتيب المسابقة التي توج بها في المواسم التسعة الأخيرة، متفوقا بفارق نقطة على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي تراجع للمركز الثاني. في المقابل، توقف رصيد ليفركوزن، الذي نال خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 16 نقطة في المركز الثالث.