كأس «مونديال الكريكيت» تزين متحف اللوفر



أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي والمجلس الدولي للكريكيتICC ونادي أبوظبي للكريكيت، عُرضت كأس العالم للكريكيت في متحف اللوفر بالعاصمة أبوظبي، عشية انطلاق بطولة كأس العالم للكريكيت T20 للرجال 2021 التي تستضيفها الدولة.

وجاء عرض الكأس المصممة للبطولة في المتحف الذي يتمتع بسمعة عالمية، ضمن الحملة الترويجية للبطولة قبل انطلاق المنافسات التي يتوقع أن تحظى بمتابعة الملايين حول العالم.

وتقام بطولة كأس العالم للكريكيت T20 للرجال 2021 في ملاعب مدن أبوظبي ودبي والشارقة، حيث تنطلق المباريات الاثنين 18 أكتوبر الجاري من ملعب استاد زايد للكريكيت الشهير، الذي يستضيف 15 مباراة خلال البطولة، حيث ستلتقي أيرلندا مع هولندا وسيريلانكا مع نامبيبا في الجولة الأولى.

بعد ذلك سيفتتح ملعب زايد للكريكيت مرحلة السوبر 12 بالمواجهات بين الفرق من أصحاب الوزن الثقيل، حيث تلعب استراليا مع جنوب إفريقيا يوم 23 أكتوبر من الشهر الجاري. كما يستضيف ملعب زايد للكريكيت بأبوظبي نصف النهائي الأول للبطولة في 10 نوفمبر المقبل.