زلزال البايرن يضرب ليفركوزن بالخمسة



برلين (د ب أ)

استعاد بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، التي غابت عنه مؤقتاً لمصلحة غريمه التقليدي بروسيا دورتموند، بعدما حقق فوزاً كاسحاً 5 / 1 على مضيفه بايرليفركوزن اليوم الأحد في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وارتفع رصيد بايرن إلى 19 نقطة، في صدارة ترتيب المسابقة التي توج بها في المواسم التسعة الأخيرة، متفوقاً بفارق نقطة أمام دورتموند، الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد ليفركوزن، الذي نال خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 16 نقطة في المركز الثالث. وافتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن مبكرا في الدقيقة الرابعة، ليعود لهز الشباك في البطولة بعدما توقف عن التسجيل في المرحلتين الماضيتين.

وتمكن الفريق البافاري من تسجيل 4 أهداف أخرى في غضون 7 دقائق فقط، حيث أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 30، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي بوندسليجا هذا الموسم مع النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، مهاجم دورتموند، برصيد 9 أهداف لكل منهما.

وأحرز توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 34، ليعقبه سيرجي جنابري بالهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 35 و37 على الترتيب، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 5 / صفر. وحاول ليفركوزن تحسين الصورة نسبياً خلال الشوط الثاني، ليحرز مهاجمه التشيكي باتريك ستشيك هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض في الدقيقة 55.

بهذا الانتصار الساحق، صالح بايرن جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارة الفريق 2/1 أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت في مباراته الأخيرة بالمسابقة قبل توقفها لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية.

كما واصل بايرن بهذا الفوز تفوقه على ليفركوزن في مواجهاتهما الأخيرة، بعدما تغلب عليه للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات، حيث يرجع أخر انتصار لليفركوزن على بايرن إلى 30 نوفمبر 2019 عندما فاز 2 / 1 على ملعب (أليانز أرينا) معقل الفريق البافاري.

ويأتي هذا الفوز ليمنح بايرن قوة دفع جيدة قبل لقائه الهام مع مضيفه بنفيكا البرتغالي، يوم الأربعاء القادم في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج لحصد النقاط الثلاث لإحكام قبضته على صدارة المجموعة وتعزيز حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة القارية، التي توج بها 6 مرات.

وعلى ملعب «باي أرينا»، لم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث افتتحها بايرن بهدف مبكر عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة الرابعة.

ومن ركلة حرة من الناحية اليسرى نفذها جوشوا كيميتش، الذي أرسل تمريرة عرضية، قابلها دايوت أوباميكانو بعرضية زاحفة من يمين منطقة الجزاء، ليتابعها ليفاندوفسكي، المتواجد أمام المرمى مباشرة، بتسديدة رائعة وسط حراسة المدافعين، واضعاً الكرة على يمين الفنلندي لوكاس هراديكي، حارس مرمى ليفركوزن، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.

وأضاف المهاجم البولندي الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 30، حيث اخترق ألفونسو دايفيز بالكرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، ليقابلها ليفاندوفسكي، الخال من الرقابة تماماً، بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة، ليضع الكرة على يمين هراديكي وتسكن الشباك.

واستغل بايرن حالة الارتباك التي عانى منها ليفركوزن، ليضيف توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 34، حيث تابع تسديدة زميله نيكلاس شوله من داخل المنطقة، ليضع قدمه تجاه الكرة ويغير اتجاهها، ويضعها في المرمى. ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أضاف جنابري الهدف الرابع للضيوف، حيث تابع تمريرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مولر، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة مباشرة بلمسة سحرية بقدمه اليمنى على يسار هراديكي.

وعاد جنابري لهز الشباك من جديد، بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 37، حيث تبادل الكرة داخل المنطقة مع ليون جوريتسكا، قبل أن يسدد بيسراه، ويضع الكرة على يمين حارس ليفركوزن.

وفي الشوط الثاني، حاول ليفركوزن تحسين النتيجة، ليتمكن سيتشك من تسجيل هدف الفريق المضيف الوحيد في الدقيقة 55، حيث تلقى تمريرة بينية من زميله فلوريان فيرتز، ليسدد من داخل المنطقة، وعلى يمين مانويل نوير، حارس مرمى بايرن، الذي خرج من مرماه لملاقاته، لتصطدم الكرة بباطن القائم قبل أن تسكن الشباك. هدأ إيقاع المباراة خلال الدقائق المتبقية من الشوط الثاني، بعدما اطمأن نجوم بايرن على تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، في ظل استسلام لاعبي ليفركوزن للخسارة.