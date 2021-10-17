ضاحي خلفان يلتقي رئيس اتحاد الرجبي

دبي (وام)

التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه، الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الرجبي، يرافقه عدد من أعضاء الفريق والإداريين، بعد تحقيقهم 5 إنجازات رياضية عالمية خلال شهرين، مما يُعد إنجازاً بكل المقاييس، وغير مسبوق لأي منتخب طوال السنوات الماضية. وأشاد معاليه بما حققه فريق الرجبي للرجال والسيدات، من بطولات مشرفة والفوز بالألقاب والانتصارات، مؤكداً أنها تُعد إنجازات كبيرة لرياضة الإمارات، في المحافل الرياضية الدولية.