«العنابي» يدخل قائمة «القياسية السلبية»



سلطان آل علي (دبي)



تعرض الوحدة ممثل الإمارات الوحيد في ربع نهائي أبطال آسيا لكرة القدم، لخسارة كبيرة أمام شقيقه النصر السعودي 1-5، و«العنابي» الذي كان يعلّق الآمال على دفاعه وتكتيك مدربه الهولندي الدفاعي، لم يستطع مجاراة هجوم «العالمي» ليدخل قائمة الأرقام القياسية السلبية.

وتعد الخسارة بنتيجة 1 - 5 هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ المواجهات في ربع نهائي غرب آسيا، وهي في المركز السادس على صعيد القارة بقسميها في دور ربع النهائي، وتبقى خسارة الشارقة من نادي سيونجنام الكوري بستة أهداف نظيفة عام 2004، هي الأكبر في تاريخ المسابقة بهذا الدور، ويشترك معه الشباب السعودي الذي خسر بالنتيجة نفسها من أولسان هيونداي الكوري عام 2006.

فيما يأتي بعدهما شاندونج لونينج الصيني بالخسارة بنتيجة 2 - 7 من أمام الاتحاد السعودي، وسيريزو أوساكا الياباني خسر بنتيجة 1 - 6 من تشونبوك هيونداي الكوري، وبفارق الأهداف نفسه خسر شانغهاي الصيني من الفريق نفسه، ولكن بنتيجة 0 - 5، وبذلك نصل إلى سادس أكبر نتيجة، والتي حضرت في مباراة النصر والوحدة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبلغت الأندية الإماراتية دور ربع النهائي من أبطال آسيا 12 مرة في تاريخها، ونجحت خلالها في 5 مرات بالتأهل إلى نصف النهائي، بينما فشلت في7 مرات، وإذا ما نظرنا إلى عدد المباريات نجد المجموع وصل إلى 23 مباراة، لم تحقق أنديتنا فيها الفوز سوى 5 مرات «3 للعين و2 للأهلي»، بينما تعادلت في 8 وخسرت 10 مرات.

وسجلت أنديتنا 21 هدفاً واستقبلت أكثر من الضعف بـ45 هدفاً «مع احتساب العقوبة الانضباطية للنصر أمام الجيش»، ولم يتحقق سوى انتصارين على أرض الإمارات من أصل 11 مباراة، وبالنسبة لمرات الوصول المتتالية فإنّ أندية الإمارات، سجلت حضوراً متتالياً في 4 نسخ خلال الفترة من 2014 - 2017، وكذلك في 3 نسخ متتالية من 2004 - 2007.

في حين أن الانقطاع طال 6 نسخ منذ 2008 وحتى 2013، و3 نسخ منذ 2018 وحتى 2020 قبل أن يصل الوحدة في هذه النسخة.

تبقى النسخة التي شهدت أكبر حضور للأندية الإماراتية في ربع النهائي هي نسخة 2004 بوجود 3 أندية، ولكن المحصلة كانت «مخجلة»، حيث خرج العين والوحدة على يد تشونبوك وباختاكور توالياً بمجموع 5 - 1 ذهاباً وإياباً، وخرج الشارقة على يد سيونغنام بمجموع 11 - 2 ذهاباً وإياباً، وتبقى خسارة الشارقة من سيونجنام بنتيجة 6 - 0 هي الأكبر في تاريخ ربع نهائي البطولة شرقاً وغرباً.



الخسائر الأكبر لأنديتنا في ربع النهائي



2004: سيونجنام 6-0 الشارقة

2021: النصر 5-1 الوحدة

2004: بختاكور 4-0 الوحدة

2004: الشارقة 2-5 سيونجنام

2004: تشونبوك 4-1 العين