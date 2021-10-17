«أبيض السيدات» يواجه جوام في تصفيات كأس آسيا



دبي (الاتحاد)



يستهل منتخبنا الوطني للسيدات لكرة القدم اليوم، مشواره في تصفيات كأس آسيا، حين يواجه جوام في الساعة الثالثة عصر غد «الاثنين» بتوقيت أبوظبي، على استاد دولن عمرزاكوف في العاصمة القيرغيزية بيشكيك، ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً لبنان وميانمار.

واختتم منتخبنا تحضيراته للمباراة بأداء مجموعة من الحصص التدريبية على أحد الملاعب الفرعية، تحت قيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري وبمشاركة 22 لاعبة، وهن: مها البلوشي، أمل وائل، فاطمة جاسم، صالحة راشد، روان الحمادي، سارة البلوشي، العنود العنزي، نوف العنزي، آية وليد، نهال عبدالعزيز، نعيمة إبراهيم، ليلى المهيري، عائشة غياث، شهد خالد، عالية حميد، عفراء المهيري، أريج الحمادي، بدرية المنصوري، عيده الشحي، غنيمة راشد، أمينة الحوسني، فاطمة المرزوقي.

وأكدت حورية الطاهري أن لاعبات المنتخب على أتم الجاهزية الفنية والبدنية لبدء مشوارهن في التصفيات الآسيوية أمام جوام الذي نحترمه وكافة المنتخبات الموجودة معنا في المجموعة الرابعة، مشيرةً إلى أن المباراة الافتتاحية في التصفيات أو البطولات غالباً ما تكتسي بطابع خاص ولها أهمية مضاعفة، وتتطلب منا أن نكون على قدر عالٍ من التركيز والاجتهاد وبذل أقصى جهد ممكن للخروج بنتيجة إيجابية، تكون دافعاً وحافزاً مهماً لنا في المباراتين القادمتين أمام لبنان وميانمار.