برعاية حمدان بن زايد.. رالي أبوظبي يدشن نسخته الـ 30 نوفمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثلاثين خلال الفترة من 5 – 11 نوفمبر المقبل، ويعد الأطول في الشرق الأوسط ويجمع كبار السائقين والدراجين من كافة أنحاء العالم للمشاركة في اختبار حقيقي للمهارة والقدرة والملاحة للفوز بباقة من الألقاب العالمية.

ويعتبر رالي أبوظبي الصحراوي، الجولة قبل الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات «فيا» لعام 2021 والتي أدرج فيها في العام 1993 وذلك بعد مرور عامين على انطلاقه، وسيكون لهذا الحدث تأثير قوي على بطولة كأس العالم هذا العام، التي ستقام جولتها الختامية في المملكة العربية السعودية بعد شهر.

كما يصنف رالي أبوظبي الصحراوي هذا العام كخاتمة جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للدراجات النارية «فيم» وذلك بعد الجولات السابقة في كازاخستان وروسيا والبرازيل والمغرب، إضافة إلى كونه اختباراً لأفضل الدراجين منذ عام 1995، سواء الدراجات النارية بعجلتين أو دراجات الكوادس بأربع عجلات.

وقال محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة: «نشكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لرعايته المتواصلة لرالي أبوظبي الصحراوي، لم يكن تنظيم هذا الحدث ممكناً لولا الدعم الحكومي الكبير ودعم شركائنا الاستراتيجيين الذي تلقيناه، ونحن ممتنون للغاية لذلك وفخورون بأن رالي أبوظبي الصحراوي لا يزال يجذب الكثير من الاهتمام بعد 30 عاماً، حيث وضعنا هدفاً رئيسياً منذ البداية ومعايير لراليات كأس العالم الصحراوية، وجذب الاهتمام الدولي لدولة الإمارات، والسماح لأبناء الدولة وغيرهم من المنافسين المحليين بمشاركة المسرح العالمي مع نخبة من أبطال الراليات الطويلة في رالي أبوظبي الصحراوي».

ويعتبر رالي أبوظبي الصحراوي أحد أكبر قصص النجاح في رياضة السيارات في الشرق الأوسط، مستفيداً من التضاريس الصحراوية في منطقة الظفرة، ويظل مغامرة رائعة، يشق طريقه عبر الكثبان الشاهقة وبالنسبة للكثيرين، فإن مجرد اجتياز مراحل الرالي والوصول إلى نهايته يعد إنجازاً كبيراً بحد ذاته. وتضم قائمة الفائزين في الرالي العديد من الأسماء الرياضية الأكثر شهرة، ومن بين الفائزين بألقاب بطولة السيارات أسطورة الراليات آري فاتانين، والعديد من خبراء الراليات الصحراوية مثل لوك ألفاند وناني روما وناصر العطية وستيفان بيترهانسل الذي فاز للمرة السادسة بلقب السيارات في رالي عام 2019 ليعادل الرقم القياسي الذي حققه جان لويس شليسر.