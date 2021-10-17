الحمادي على قمة السابر في بطولة الاتحاد للمبارزة

الشارقة (الاتحاد)

أحرز علي الحمادي لاعب بني ياس لقب سلاح السابر، وتوج زميله خليفة الزرعوني بلقب سلاح الايبيه، في حين حصل علاء أبو القاسم لاعب نادي الشارقة على لقب سلاح الفلوريه في ختام بطولة الاتحاد للمبارزة للعمومي التي نظمها اتحاد المبارزة برعاية تيما الدولية وابسليوت للأدوات الرياضية.

حضر الختام خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة، وسليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة.

شارك في البطولة 64 ‏لاعباً يمثلون أندية بني ياس والفجيرة والشارقة وأكاديمية ام كي في ايه ‏ومركز العين للمبارزة. تألق علي الحمادي وفاز بلقب سلاح السابر بتغلبه في المباراة الختامية على خليفة العبري 15/13 في مباراة قوية ومتكافئة، وحصل خالد مبارك وحامد المازمي على المركز الثالث، وفي مسابقة سلاح الايبيه حصل على لقب المسابقة خليفة الزرعوني لاعب السماوي بتغلبه على عبد الله الحمادي 15/6، وحل عمر بالسلاح لاعب أكاديمية ام كي اف ايه بدبي، ومايد محمد لاعب نادي الفجيرة في المركز الثالث.

وفي سلاح الشيش الفلوريه، لم يجد البطل الأولمبي علاء أبو القاسم لاعب نادي الشارقة صعوبة في حسم اللقب لصالحه، بعد فوزه في جميع مباريات الأدوار الأولى وتأهله إلى المباراة النهائية أمام عبدالرحمن فتحي، وحسمها أبو القاسم بنتيجة 15/1 ونال كل من حمد الجلاف - نادي بني ياس ومحمد الصايغ - نادي الشارقة المركز الثالث.

ورحب علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة بجميع الاتحادات لإقامة فعالياتها وبطولاتها في قلعة الملك، لافتاً إلى أن النادي يمتلك مقومات استضافة البطولات بمختلف ألعابها، وفي أتم الجاهزية دائماً لاحتضان كافة البطولات ويهيئ لها كافة الإمكانيات لإخراجها بالصورة المشرفة.