«المنتخبات» تستعرض تقرير جهاز «الأبيض»



دبي (الاتحاد)



اطلعت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم، برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، على التقرير الفني المقدم من الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الهولندي فان مارفيك، والذي تضمن كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالمباريات التي خاضها «الأبيض» في الجولات الأربع الماضية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكذلك التقرير الإداري ومتطلبات «الأبيض» للفترة المقبلة التي تشهد خوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات أمام كوريا الجنوبية في سيؤول يوم 11 نوفمبر، وأمام لبنان في بيروت يوم 16 من الشهر ذاته.

وكانت اللجنة قد كلفت مسبقاً مدير المنتخب ياسر سالم ومساعد المدرب روول كومانس بالسفر إلى سيؤول للاطلاع على كافة التجهيزات الخاصة بالمنتخب، خاصة مقر الإقامة وملعب التدريب والبروتوكول الصحي المعتمد في كوريا الجنوبية.

واعتمدت اللجنة القائمة الموسعة للمنتخب الأولمبي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تقام في الفجيرة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري، حيث ضمت القائمة التي اختارها المدرب الإسباني دينس سيلفا 28 لاعباً هم: عبدالله سعيد العطر «العروبة»، سلطان عادل محمد «اتحاد كلباء»، أحمد محمود الحمادي، سعيد عبيد الكعبي، سهيل عبدالله المطوع، يعقوب يوسف آل علي «الإمارات»، عبدالله سلطان البلوشي «بني ياس»، أحمد فوزي جوهر، عبدالله إدريس صقر، راكان وليد عبدالله «الجزيرة»، راشد سالم غميل «حتا»، مروان فهد حمزة، عبدالله عبدالرحمن النقبي «خورفكان»، ماجد راشد المحرزي «الشارقة» عيد خميس عيد، أحمد عبدالله جميل، حارب عبدالله سهيل، رائد رضا البلوشي «شباب الأهلي»، سعيد سليمان سالم «عجمان»، خالد محمد البلوشي، ناصر علي الشكيلي، محمد عباس البلوشي «العين»، حسين مهدي محمد «النصر»، طحنون حمدان الزعابي، عبدالله حمد المنهالي «الوحدة»، يوسف علي المهيري، فارس خليل محمد، علي صالح عمرو «الوصل».

ويبدأ «الأبيض الأولمبي» تجمعه في الفجيرة، ويؤدي تدريباته اليومية في الملعب الفرعي لنادي الفجيرة، فيما توجهت اللجنة بالشكر إلى مسؤولي نادي الفجيرة على كل التسهيلات التي قدموها من أجل استضافة التصفيات.

واعتمدت اللجنة أيضاً برنامج منتخبي الشباب مواليد 2003 والناشئين مواليد 2006، استعداداً للمشاركات المقبلة، أهمها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً وتحت 17 عاماً المقررة العام المقبل، حيث يُقيم منتخب الشباب معسكراً في نوفمبر المقبل، ويخوض خلاله مباراتين وديتين أمام شقيقه المنتخب البحريني 10 و13 نوفمبر في ملعب ذياب عوانة بدبي، كما يُقيم معسكراً داخلياً آخر في ديسمبر يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام أذربيجان، فيما تم تأكيد المشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة في العراق من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وبالنسبة لمنتخب الناشئين سيقيم معسكرين، الأول من 5 على 26 نوفمبر المقبل، ويلعب مباراتين وديتين أمام أذربيجان، والثاني من 18 الى 23 ديسمبر 2021، ويخوض مباراتين مع أوزبكستان.

وناقشت اللجنة خطة عمل مراكز التدريب والتطوير المقدمة من راشد عامر البدواوي مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، حيث سيتم العمل بها اعتباراً من الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، بالتزامن مع انطلاق مسابقات المراحل السنية، على أن تكون مخصصة للفئتين تحت 13 و14 عاماً.

