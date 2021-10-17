الإمارات تغازل الحلم الأولمبي بـ 169 لاعباً

دبي (الاتحاد)

أسفرت مخرجات الاستبانة الفنية والمسح الميداني الذي أجرته اللجنة الأولمبية الوطنية للاتحادات والجمعيات والمنظمات الرياضية، بهدف دراسة وتقييم الوضع الفني المتعلق بالاتحادات على مستوى الدولة خلال الفترة (1 – 26) سبتمبر الماضي عن وجود 32504 رياضيين مسجلين بـ 32 اتحاداً ومنظمة وجمعية رياضية موزعة على الألعاب الجماعية والفردية والقتالية.

واستعرضت اللجنة مخرجات المسح الميداني بالملتقى، الذي نظمته مؤخراً مع الرياضيين المرشحين استعداداً للتأهل لأولمبياد باريس 2024، إذ تم تقسيمهم إجمالي على 4 فئات عمرية بداية من البراعم والأشبال والناشئين والشباب والكبار. وجاءت الألعاب الجماعية في المرتبة الأولى من حيث أعداد الرياضين المسجلين بالاتحادات بإجمالي 14298 لاعباً، حيث نال اتحاد كرة القدم النصيب الأكبر بعدد 5846 لاعباً يليه الرجبي والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والهوكي.

كما تصدر اتحاد الملاكمة قائمة الرياضيين المسجلين بالألعاب القتالية التي بلغ إجمالي عدد الرياضيين فيها 7903 رياضيين بـ 6 رياضات هي الملاكمة، التايكواندو، الجو جيتسو، الكاراتيه، المبارزة، الجودو، حيث سجل اتحاد الملاكمة 3250 رياضياً. وبلغ إجمالي عدد الرياضيين المسجلين بالرياضات الفردية 10303 رياضيين من 20 اتحاداً، حيث جاء اتحاد الفروسية والسباق في المركز الأول بعدد 2258 رياضياً. وكشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن الرياضيين المرشحين من الاتحادات للاستعداد للتأهل لأولمبياد 2024 بإجمالي 169 رياضياً من 12 اتحاداً، وذلك بعد استلام التحديثات الورادة بإضافة بعض العناصر المرشحة بناءً على طلب الاتحادات، في الوقت الذي بلغ فيه عدد البطولات والاستحقاقات على كافة المستويات حتى موعد إقامة أولمبياد باريس 650 بطولة.

وتضمنت المحاور التي أُجري عليها الاستبيان 11 محوراً تمثلت في الاطلاع على الاستراتيجيات الفنية للاتحادات، أعداد اللاعبين المسجلين، عدد الأطقم الفنية، أسماء الرياضيين القادرين على التأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عدد الجهات الرياضية المسجلة في الاتحاد، البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد خلال الموسم الرياضي للمراحل العمرية المختلفة، الاستحقاقات والبطولات على المستويات كافة حتى موعد إقامة أولمبياد باريس، الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد لإعداد كوادره الفنية خلال الموسم الواحد، المنشآت الرياضية التي يمتلكها الاتحاد، الاتفاقيات والشراكات الرياضية الدولية، والموارد المالية للاتحاد على مدار الموسم الرياضي.