تعزيز الكوادر الوطنية بالأجهزة الفنية لأندية الشارقة



الشارقة (الاتحاد)



عقدت لجنة الاحتراف بمجلس الشارقة الرياضي اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ قرار اتحاد الكرة، بإلزام جميع الأندية بتعيين مدربين مواطنين، ضمن الأجهزة الفنية بكل المراحل، وتم خلاله مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالأجهزة الفنية لأندية الإمارة، وما تضمه من لاعبين ومن كوادر وطنية في كل المراحل السنية، بما فيها دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى، كما تم استعراض الشروط والمعايير المطلوبة في المدربين وفقاً للقرار، كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها بعض البرامج والمبادرات الموضوعة على خطة عملها للموسم الحالي.

حضر الاجتماع محمد الجوهري وعيسى مطر وإبراهيم سيف بن غافان ومحمد خميس النقبي وجاسم الدوخي.

وقال عبدالله سلطان رئيس اللجنة: إن اللجنة حريصة على دعم كل الجهود التي تستهدف توطين الكوادر الفنية في كل المسابقات، وتعكف على تطوير وصقل الكوادر الوطنية الحالية بما يخدم الرياضة في «الإمارة الباسمة»، وأشار إلى أن الاجتماع بحث كل الإجراءات والتدابير لتفعيل القرار بما يسهم في الارتقاء بقدرات المدربين الوطنيين وزيادة أعدادهم، مؤكداً أن القرار يتفق مع خطط وبرامج اللجنة واستراتيجية المجلس على هذا الصعيد.