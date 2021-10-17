3.67 معدل التسجيل في ذهاب الدور الأول لـ «كأس الرابطة»



معتصم عبدالله (دبي)

أسدل الستار على جولة الذهاب في الدور الأول لـ «كأس رابطة المحترفين»، والذي شهد تسجيل 22 هدفاً في المباريات الست، بمعدل 3.67 هدف في المباراة، خلال الجولة التي حُسم فيها الفوز نتيجة 5 مباريات، من بينها ثلاثة انتصارات «داخل القواعد»، مقابل تعادل وحيد في مواجهة عجمان والشارقة 2-2.

وشهدت الجولة فوز خورفكان على الوحدة 3-2، والعين أمام الإمارات 2-0، واتحاد كلباء على العروبة 4-0، مقابل انتصارين «خارج القواعد» للوصل على حساب مضيفه بني ياس 2-1، والنصر على ملعب الظفرة 3-1، فيما حسم التعادل 2-2 مباراة «البرتقالي» و«الملك».

ومثل تسجيل الأهداف العنوان الأبرز خلال جولة الإياب، بتسجيل 10 فرق هدفاً على الأقل في المباريات الست، فيما صام هجوم فريق الإمارات بالخسارة أمام العين 0-2، والعروبة بالخسارة أمام اتحاد كلباء -4، ويعد هجوم «النمور» الأقوى في الذهاب بتسجيله 4 أهداف، وحل ثانياً النصر وخورفكان برصيد 3 أهداف.

وتساوى الثلاثي التونسي فراس بالعربي «عجمان»، البرازيلي جواو بيدرو «الوحدة»، الإسرائيلي ضياء سبع «النصر» في صدارة قائمة هدافي كأس الرابطة برصيد هدفين لكل لاعب مع نهاية جولة ذهب الدور الأول، وفرضت الأهداف من خارج منطقة الجزاء حضورها خلال جولة الذهاب بتسجيل 5 من أصل 22 هدفاً.

وقطع اتحاد كلباء والنصر أكثر من نصف مشوار التأهل إلى ربع النهائي بالفوز «خارج القواعد» على العروبة والظفرة 4-0 و3-1 على التوالي، فيما حقق العين، والوصل، وخورفكان أفضلية قبل جولة الإياب الحاسمة، في الوقت الذي تبدو فيه حظوظ الشارقة وعجمان متساوية.

وتحسم مواجهات الإياب المقررة يومي 25 و26 أكتوبر، الفرق الستة المتأهلة إلى ربع النهائي للحاق بفريقي الجزيرة حامل لقب الدوري في الموسم الماضي 2020- 2021، وشباب الأهلي حامل لقب الكأس والمتأهلين مسبقاً.

وتلعب في المقابل، الفرق الستة غير المتأهلة لربع النهائي في مباريات «الترضية» والمقررة بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق مع منافسيه لتحديد المراكز من «التاسع» وحتى «الرابع عشر»، والمقررة أيام 12 و26 نوفمبر 2021 ,4 و9 ديسمبر 2021، و23 يناير 2022.