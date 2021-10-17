«نهائي مفاجئ» في «إنديان ويلز»



أنديان ويلز (أ ف ب)

يشهد نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية للتنس، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، مواجهة مفاجئة بين الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي والبريطاني كاميرون نوري، بعدما عبرا نصف النهائي بفوز الأول على الأميركي تايلور فريتز والثاني على البلغاري جريجور ديميتروف.

وبفوزه على فريتز 7-6، و6-3، حقق باسيلاشفيلي «29 عاماً» واحداً من أفضل إنجازات مسيرته، فيما بات نوري «المصنف 26 عالمياً» أول بريطاني يصل إلى نهائي الدورة التي تقام في صحراء كاليفورنيا منذ العام 2009، حينما خسر أندي موراي أمام الإسباني رافايل نادال.

وسيسعى الجورجي إلى ثالث ألقابه هذا الموسم، بعد فوزه في الدوحة وميونيخ.

قال باسيلاشفيلي: «إنه شعور لا يصدق، أنا سعيد للغاية. كنت متوتراً وعصبياً، لكنني فقط حاولت التركيز على المباراة، عندما تركز تتخلص من التوتر. أعلم أنه يمكنني القيام بعمل جيد، يجب فقط ألا أكون متوتراً».

من جهته، فاز نوري على ديميتروف في مجموعتين 6-2، و6-4 في مباراة استمرت ساعة و26 دقيقة.

وكان نوري تفوق على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان في ربع النهائي، كما في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز قبل نحو شهرين.

كما حقق نوري نتائج لافتة في الآونة الأخيرة، أبرزها بلوغ نهائي دورة سان دييجو الأميركية مطلع الشهر الحالي.

وقال البريطاني: «أنا سعيد للغاية، لقد كنت قوياً للغاية، تمكنت من تقديم إرسالات جيدة في لحظات رائعة».