«عجمان 60» لعمار النعيمي نجم «افتتاحية التجديف»

دبي (الاتحاد)

توج القارب «عجمان 60» لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بقيادة النوخذة جمعة الجنيبي بطلاً لمنافسات الشوط الأول من الجولة الافتتاحية لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي جرت أحداثها السبت ليخطف الأضواء بين القوارب النخبة، فيما شهد الشوط الثاني من الأمسية سيطرة بحرينية بفوز القارب «كي أتش كي 54» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد البو سميط.

وازدان الختام باحتفالية معبرة من الأشقاء من مملكة البحرين عند وصول القارب (كي اتش كي 54) إلى خط النهاية متوجاً بالمركز الأول، حيث رفع أفراد الطاقم علم الإمارات وعلم البحرين وصورة تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وشهد الحدث مشاركة ما يصل إلى 30 قارباً على متنها 270 فرداً جسدوا ملحمة تراثية قبالة ممشى الجداف 2 وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية في قناة دبي المائية، حيث رسم مسار السباق مشهداً فريداً بإطلالته على أعلى بناء شيده الإنسان برج خليفة، وكذلك خط النهاية عند خور دبي وواجهة فيستقال سيتي.

وتفوق القارب عجمان 60 في الشوط الأول الذي شهد مشاركة 16 قارباً، بعد أداء قوي من الطاقم وحنكة النوخذة جمعة يوسف الجنيبي في الأمتار الأخيرة مع منافسه القارب أساس 39 لمالكه خليفة بن شاهين وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم، والذي حل وصيفاً في هذا الشوط بينما حل القارب الصاروخ 7 لمالكه النوخذة إبراهيم سلطان المرزوقي في المركز الثالث.

وحمل الشوط الثاني إثارة كبيرة ومنافسة حامية بين 13 قارباً انطلقت بقوة مع إعطاء إشارة البداية ورفع العلم الأخضر، حيث شهد الشوط سيطرة بحرينية بحصول قاربي الأشقاء من مملكة البحرين كي أتش كي 54 لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط وفيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة عبدالله خليفة الحدي على المركزين الأول والثاني على التوالي، بينما حصل قارب شرطة دبي 3 بقيادة النوخذة محمد إسماعيل الفلاسي على المركز الثالث.

وقام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم القمزي مشرف السباق، والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأُول في كل شوط، وسط فرحة الأطقم والبحارة المشاركين في التظاهرة التراثية البحرية الكبيرة.