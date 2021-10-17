علي البناي أول حكم مواطن في السلة بعد غياب 13 عاماً

علي معالي (دبي)

بعد 13 عاماً، ظهر أخيراً حكم مواطن جديد في ملاعب كرة السلة بعد سالم الزعابي الذي ظهر على الساحة في 2008، ومستمر حتى الآن، ومنذ ذلك التاريخ اختفى الحكم المواطن تماماً عن الظهور، لتكون مباراة شباب الأهلي والوحدة في الجولة الأولى من الدوري مولداً لحكم جديد وهو علي البناي الذي كان مساعداً مع يعقوب غابش وهيثم قوجه، لتظهر لمحة جديدة لحكم مواطن بعد غياب لسنوات طويلة. ويعتبر علي البناي من أسرة رياضية، فوالده محمد أحمد البناي بطل الدولة في ألعاب القوى على مدار 4 سنوات، وشقيقه الأكبر عيسى البناي اللاعب الدولي في كرة اليد، ورغم ابتعاده عن اللعبة منذ أن كان صغيراً ولاعباً بالمراحل السنية بنادي الشباب سابقاً (شباب الأهلي حالياً)، حيث ترك السلة ليتجه نحو التعليم والدراسة ليتخرج في كلية القانون والسياسة بجامعة الشارقة.

وكانت الصدفة على موعد لكي يتجه إلى الرياضة ولكن من مجال التحكيم، حيث التقى البناي مع الحكم السابق والمراقب الدولي الحالي حسين البلوشي، والذي عرض عليه فكرة التحكيم ليوافق البناي وكان ذلك في 2011. ظهر علي البناي لأول مرة حكماً للميدان في دوري الرجال مع الجولة الأولى بلقاء شباب الأهلي ضد الوحدة، حيث كان مساعداً مع الدوليين يعقوب غابش ومحمد ريان، لتكون نقطة الانطلاقة لهذا الحكم في مجال السلة.

يقول علي البناي: «بدأت التحكيم 2019، وتدرجت في المراحل السنية وكانت المتابعة المستمرة من يعقوب غابش وحسين البلوشي دافعاً لي للاستمرار، وحضرت أكثر من دورة محلية بإشراف الاتحاد، ثم مباريات فئات الشباب تحت 18 سنة، والعام الماضي قمت بإدارة مباريات ناشئين وشباب وهذا الموسم كانت الانطلاقة الأولى مع دوري الرجال».

وقال علي البناي (29 عاماً):«اللاعب يبحث عن المادة ولكن دخول الحكم لهذا المجال ينبع من حبه للصافرة، ووجدت الأرض الخصبة من اتحاد السلة والقائمين على مجال التحكيم بتوفير كل سبل التألق من دورات، وكذلك أرى أن المقابل المادي مقارنة بالألعاب الجماعية الأخرى معقولاً».

وتابع: «بطبيعة الحال، شعبية كرة القدم كان لها تأثيرها السلبي على بقية الألعاب ومنها كرة السلة، وأتمنى أن أكون القاطرة التي تجذب الحكم المواطن في اللعبة خلال الفترات المقبلة، وأن أكون استمراراً لجيل من الحكام، سواء السابقين أو الحاليين من المواطنين أصحاب البصمة الجيدة مثل يعقوب غابش وحسين البلوشي وداوود التميمي وسالم الزعابي، وبطبيعة الحال نُحقق الاستفادة من الحكام الدوليين المتواجدين على أرض الوطن مثل حسن حاجي ومحمد ريان ومحيي الدين خطاب وهيثم قوجه».

وعن تقليص عدد الأندية قال: «أرى أنه مؤشر جيد يخدم المنتخب بشكل كبير، واللاعبون ذوو الكفاءات العالية توزعوا على الأندية الموجودة، وخير دليل ما حدث في مباراة الوصل والشارقة وتحقيق الفهود لانتصار مثير في بداية الموسم».

وأشاد عميد الحكام يعقوب غابش بالصافرة الجديدة وقال: «علي البناي بدايته جيدة في أول مباراة، ومجتهد ويحب التحكيم، ولديه رغبة وحماس ومع حلول عام 2023 سيكون حكماً دولياً بناء على عدة اعتبارات، وهو لاعب سابق للسلة ويعلم كل القوانين، حتى وإن كان على مستوى المراحل السنية، ولكن لديه الرغبة في التطوير والاستمرار».

