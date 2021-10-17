الهاجري يتخطى «حواجز» الفئة الكبرى بـ «فابيان»

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز الفارس محمد غانم الهاجري بالجواد «جي اس فابيان» جائزة المركز الأول في منافسة تمايز الفئة الكبرى على حواجز بارتفاع 140 سم، أقيمت على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، في أكاديمية بوذيب للفروسية ضمن منافسات الأسبوع الثالث لدوري قفز الحواجز، واشتملت على ستة أشواط، ورصدت لها جوائز قيّمة.

انطلقت المنافسة الأولى لفرسان المستوى الأول بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وشارك فيها 43 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 15 فارساً، وحاز جائزة المركز الأول محمد الهاجري، الفائز بثنائية في منافسات الأسبوع الماضي بالشارقة، بصحبة الجواد «جي اس فابيان» (11 سنة)، المملوك لنادي الشارقة واسطبلات الهواجر، بعد إكماله المرحلة الثانية في زمن بلغ (35.15) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني محمد شافي الرميثي بالفرس «كارامبا» (8 سنوات)، من نادي أبوظبي للفروسية، والمركز الثالث كان من نصيب فارس الفئة الكبرى سعيد محمد المازمي بجواده «كوماندوز» (13 سنة) من نادي الشارقة للفروسية، وبجائزة المركز الرابع التي أحرزها الفارس الشيخ علي بن عبد الله القاسمي بالفرس «إتشي فان هيت لامبروك» من نادي الشارقة للفروسية.

تكرر مشهد التنافس في الشوط الثاني لفرسان المستوى الأول يوم السبت في منافسة من جولة واحدة مع جولة تمايز، بحواجز يبلغ ارتفاعها (140) سم شارك 41 فارساً وفارسة، وتصدر محمد الهاجري بالجواد «جي اس فابيان»، جولة التمايز منفرداً دون خطأ، في زمن بلغ (41.58) ثانية، وأكمل به ثنائية هي الثانية في أسبوعين متتاليين، ونال جائزة المركز الثاني أسامة الزبيبي بالجواد «بي إي سي هوجو» من نادي مندرة للفروسية، والمركز الثالث كان من نصيب الفارس الشيخ علي بن عبد الله القاسمي بالفرس «إتشي فان هيت لامبروك» من نادي الشارقة للفروسية، وأنهى التمايز في زمن بلغ (42.41) ثانية مع 4 نقاط جزاء.