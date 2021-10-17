منتخب الشباب يتعادل سلبياً مع نظيره السوري

دبي (الاتحاد)

تعادل منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً مع نظيره السوري سلبياً في المواجهة الودية الثانية التي جمعتهما على ملعب ذياب عوانة في ختام تجمعه الداخلي بدبي، وكانت المباراة الودية الأولى التي جرت الخميس الماضي انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين، وسجل هدفي المنتخب اللاعب سلطان عادل، واللاعب نبيل فيروز.

وأكد الإسباني فرانك أورتيجا مدرب المنتخب أن المعسكر الداخلي حقق مجموعة أهداف مهمة خلال الفترة الحالية أبرزها تجربة كافة اللاعبين خلال المواجهتين، وخلق تناغم وتناسق في أسلوب اللعب بين اللاعبين القدامى والمنضمين حديثاً لقوام المنتخب الوطني خلال هذا المعسكر، بالإضافة للخبرات الضرورية التي يتم اكتسابها من خلال الاحتكاك الدولي بمنتخبات من مدارس كروية متنوعة خاصة لتلك الفئة العمرية المهمة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للمنتخب سيواصل متابعته لكافة اللاعبين خلال المسابقات المحلية، وانتقاء المزيد من اللاعبين المميزين للانضمام للمنتخب وتجربتهم خلال التجمعات القادمة.