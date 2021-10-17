«هشتاق» يتصدر كأس الوثبة في فرسنو

أبوظبي (الاتحاد)

حلق المهر «آر بي هشتاق» لمايكل جوميز، بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم بمضمار فرنسو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تماشياً مع استراتيجية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويأتي تنظيم المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

اجتمع للسباق 7 من الخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافسوا على الجائزة البالغة 20 ألف دولار، وتميز السباق بالإثارة والتشويق خاصة أن المسافة وطولها 1106 أمتار، كانت تحتاج إلى الانطلاقة بتركيز ودون أي خطأ.

ولم يترك «أر بي هشتاق» بإشراف تيري إيتون، وقيادة بيدرو ام تيريرو، أي شاردة أو واردة، فجاءت انطلاقته مثالية من البوابة «1»، مسجلاً سرعة كبيرة، قبل أن يبتعد ابن «نشوان الخالدية» تدريجياً عن منافسيه، ليحقق فوزاً سهلاً. وتفوق «أر بي هشتاق» بفارق 3,25 طول عن «دريم» لنادي بليزنتون لسباقات الخيول العربية، بإشراف تيري إيتون، وقيادة بابلو فلورس، فيما جاء في المركز الثالث «ناوتي جرينلاندا» لإليزابيث بورج، بإشراف نفس المالكة، وقيادة سيلفيو امادور.