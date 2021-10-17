توخل: «الشباك النظيفة» تستحق «الكرة الذهبية»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد الأداء الرائع الذي قدمه السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي في مباراة فريقه الأخيرة أمام برينتفورد الصاعد من الدرجة الأولى، في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ونجاحه في إنقاذ مرماه من عدة أهداف محققة، أبدى الألماني توماس توخل المدير الفني لـ «البلوز» دهشته الشديدة لعدم وجود اسم ميندي في قائمة الـ 30 لاعباً المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

ويتألق ميندي مع «البلوز» منذ الموسم الماضي وخلال الحالي، وظهر ذلك واضحاً في مباراة برينتفورد الأخيرة في الدوري، ما سمح لفريقه بأن يفوز1- صفر، ويحتفظ بالمركز الأول في الترتيب، متقدماً على أقرب المنافسين ليفربول ومانشستر سيتي.

وكان ميندي وصل إلى تشيلسي الموسم الماضي قادماً من رين الفرنسي، ولم يحتج إلى وقت طويل لإثبات جدارته بحراسة مرمى «البلوز» أساسياً، وأسهم بأدائه الرائع في حصول تشيلسي على بطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، ليصبح أول حارس أفريقي يفوز بهذه البطولة.

كل هذه الأسباب، جعلت توخل يبدي دهشته من عدم إدراج اسم ميندي ضمن قائمة «البالون دور»، بل ودفعت خبراء كرويين آخرين إلى إبداء نفس الدهشة.

واعترف توخل بأن الحارس السنغالي العملاق كان قوياً جداً طوال مباراة برينتفورد، في مواجهة فريق منظم ويضغط بشكل جيد، ويجيد لاعبوه تسديد الركلات الحرة من خارج المنطقة، وقال: لعب ميندي دوراً حاسماً في خروجنا من هذه المباراة بشباك نظيفة.

ورداً على سؤال للصحفيين، عما إذا كان يعتقد أن ميندي تعرض للظلم بعدم اختياره، قال توخل: نعم هذا حقيقي، لقد كان يستحق دخول هذه القائمة وأتمنى ألا يكون أصيب بالضيق لعدم وجوده فيها. وأضاف: أعتقد أنه كان من المفروض أن يكون فريقي بالكامل في هذه القائمة، واختتم تصريحاته بقوله: على أية حال، نحن نعتمد على ميندي بصفة أساسية بوصفه أحد الأوراق الرابحة للفريق، والكل سعيد بما يقدمه لـ «البلوز».