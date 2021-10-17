سولسكاير «خارج تهديد» «الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم سلسلة النتائج السيئة التي عانى منها مانشستر يونايتد، وآخرها الهزيمة من ليستر سيتي 2-4 في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، إلا أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني غير مهدد في منصبه، ولن يتعرض للإقالة، لأنه ما زال يحظى بثقة مجلس إدارة «الشياطين الحمر». هذا ما أكده موقع صحيفة «ذا أتليتك» البريطانية، نقلاً عن مصادره الخاصة.

وقال الموقع إن سولسكاير باقٍ، حتى وإن كان فريقه لم يفز في أي من المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري، رغم الأموال الضخمة التي صُرفت على صفقات «الميركاتو الصيفي» الأخير.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباريات المقبلة لـ «اليونايتد» في الدوري ليست سهلة، إذ أن 5 مباريات متتالية من الـ 9 مباريات المقبلة غاية في الصعوبة، حيث سيواجه «الشياطين الحمر» على التوالي أندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام وأرسنال.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس في ترتيب «البريميرليج»، بعد الهزيمة الثقيلة من ليستر سيتي الذي نجح لاعبوه في قلب الطاولة على «اليونايتد» الذي تبدو محصلته متوسطة أيضاً في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، حيث فاز بمباراة وخسر في أخرى.

وانضم سولسكاير إلى «اليونايتد» في ديسمبر2018، مدرباً مؤقتاً، ثم عين رسمياً وبصفة دائمة في «ربيع 2019»، وبعد ذلك وقع عقداً مدته 3 سنوات في يوليو الماضي، مع خيار إضافة سنة رابعة، ما يعني أنه سيبقى مع الفريق حتى صيف 2024 على أقل تقدير.

ولم يكن سولسكاير مقنعاً في تبريره للهزيمة من ليستر سيتي، إذ قال إن فريقه لم يكن في أفضل حالاته، وغاب التركيز عن عدد من لاعبيه، مشيراً إلى أن الأهداف الأربعة التي تلقاها مرمى ديفيد دي خيا، كانت كلها من أخطاء ساذجة.

وأضاف: بصراحة لم يكن أداؤنا يرقى إلى أدائنا السابق، عندما حققنا سلسلة طويلة من عدم الهزيمة خارج ملعبنا.

واعترف سولسكاير بأنه ربما يكون اتخذ قرارات سيئة، وقال: لم نكن في «فورمة» عالية خلال المباريات الثلاث الأخيرة وخسرنا الكثير من النقاط، ولهذا علينا أن نتوقف مع أنفسنا ونبحث في الأسباب، وربما يتعين علينا تغيير بعض الأشياء.

وبهذه الهزيمة الأخيرة، توقف الرقم القياسي لـ «اليونايتد»، بعدم الخسارة خارج ملعبه، عند رقم 29 مباراة «19 فوزاً و10 تعادلات»، لتكون مباراة ليستر سيتي هي أول مباراة يخسرها «الشياطين الحمر» خارج ملعبه منذ يناير2020.