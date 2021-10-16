خورفكان.. «500 زيارة» لإكسبو

فيصل النقبي (خورفكان)

زار وفد نادي خورفكان ضم الجهازين الفني والإداري واللاعبين بفرق السلة والقوس والسهم، «إكسبو 2020»، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي وضعها مجلس الإدارة، من أجل تمكين جميع لاعبي النادي الذي يصل عددهم إلى 500 لاعب من زيارة المعرض العالمي.

وتعكس الزيارة رغبة الأندية الإماراتية، في إنجاح المشاريع الوطنية الكبيرة، وتشجيع زيارة المعرض العالمي الذي يقام على أرض الدولة، حتى نهاية مارس المقبل.

وتفقد وفد خورفكان أجنحة الدول المشاركة، وكذلك قاعة الوصل، وجناح الإمارات، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية، والتجول في الفعاليات المقامة في أرض المعرض. وأكد سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، في كلمته للاعبين قبل الزيارة، أهمية تمثيلهم للنادي بصورة مشرفة، أثناء الزيارة، والالتزام التام بكل الإجراءات المتبعة في المعرض العالمي، وأهمية الاستفادة منه بالتجول في أجنحة الدول المشاركة، والاستفادة من التجارب الرياضية الموجودة بمعرض «إكسبو دبي».

وقال النقبي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، إن النادي سعيد بالمشاركة بهذا الحدث العالمي الكبير التي تستضيفه الإمارات لمدة 6 شهور، مشيراً إلى أن المشاركة تتبعها زيارات لفرق النادي كافة، حيث نطمح إلى زيارة كل فرق النادي لأجنحة المعرض، وفق خطة موضوعة من قسم العلاقات العامة وكافة اللجان المعنية.

وقال إنه لمس من اللاعبين شعوراً بالفرح والسرور، لوجود «إكسبو 2020»، على أرض الإمارات، والتقاء الثقافات والإبداع العلمي، وكافة الشعارات المرفوعة، لافتاً إلى أن إدارة النادي ستقوم بزيارة قريبة للمعرض لتتشرف بزيارة هذا الصرح الكبير على أرض الإمارات.

وأضاف: لدينا اهتمام كبير بكافة الأنشطة التي تقام بالإمارات وبها فوائد للمنتمين للأندية وأبنائنا اللاعبين، ونحرص على المشاركة، حتى يستفيد لاعبونا ونصقل خبراتهم الرياضية والاجتماعية وغيرها، وذلك ترجمة لأهداف النادي من هذه الناحية.

من ناحيته، شدد خالد مراد الرئيسي مشرف الألعاب الجماعية، على أن مجلس الإدارة اعتمد خطة المشاركة في «إكسبو دبي»، حيث تم وضع جدول ملائم لزيارة فرق جميع الألعاب للمعرض.

وأضاف: الزيارة تعد الأولى ولدينا أكثر من 500 لاعب في جميع الألعاب يقومون بزيارة للمعرض ومثلها لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.