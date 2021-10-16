هزاع بن زايد يرعى «أبوظبي الخمسين جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)

يرعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات بطولة أبوظبي «الخمسين» جراند سلام للجودو، والتي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف الاتحاد الدولي، من 26 - 28 نوفمبر المقبل، بصالة «أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وسط مشاركة متميزة من مختلف قارات العالم، تعكس استمرار نجاحات الاتحاد الذي يجدد استضافته للبطولة السنوية، بالتزامن مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني 2021، والعيد الـ 50 عاماً «اليوبيل الذهبي» لدولة المحبة والسلام والتسامح.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: إن حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الذي جاء فيه «إن الحياة في الإمارات بدأت في العودة إلى طبيعتها، وأن الوضع الصحي في الدولة آمن ومطمئن وخرجنا من جائحة «كوفيد 19» بخير وسلامة، واستفدنا من هذا التحدي دروساً وتجارب عديدة»، بعد هذه التصريحات من قيادتنا الرشيدة التي أضاءت لنا «الضوء الأخضر»، تأتي إقامة ثاني أكبر بطولات الاتحاد الدولي للجودو، وهي تنظم في 5 مدن عالمية كبيرة ممثلة في أبوظبي، باريس، موسكو، وباكو، طوكيو.

وأضاف: الاستعدادات بدأت في وقت مبكر لإنجاح البطولة التي بلغت محطتها الحادية عشرة في ضيافة الإمارات، مما أكسب اللجان العاملة خبرة تنظيمية، وأعلن الاتحاد الدولي للجودو عبر موقعة الرسمي فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة احتفالات «الخمسين» قبل 40 يوماً من موعد افتتاحها، وتقدمت على الفور حتى الآن 9 دول ممثله في الدانمارك، بريطانيا، تايوان، أوكرانيا، التشيك، قيرغيزستان، صربيا، سلوفينيا، وبولندا، ويتوقع أن يصل العدد إلى 70 دولة.