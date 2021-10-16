ختام ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين

معتصم عبدالله (دبي)

اختتمت مساء أمس جولة ذهاب الدور الأول لـ «كأس رابطة المحترفين»، بفوزين «خارج القواعد» للنصر على حساب مضيفه الظفرة 3 - 1، على استاد حمدان بن زايد، والوصل على بني ياس 2 - 1 على ملعب الأخير بالشامخة، في انتظار مواجهتي إياب الدور الأول مساء 25 أكتوبر الحالي، حيث يستضيف «العميد» فريق «الفارس»، على استاد آل مكتوم، ويلعب «السماوي» في ضيافة «الإمبراطور» على ملعب زعبيل.

ووضع ضياء سبع «العميد» في المقدمة مبكراً أمام مضيفه الظفرة بهدف رأسي في الدقيقة الثانية مستفيداً من عرضية ريان مينديز، قبل أن يعود الأخير ويصنع كرة الهدف الثاني من هجمة معاكسة ترجمها البرتغالي توزي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 36، ليمنح الضيوف أسبقية التقدم بهدفين بنهاية الشوط الأول.

وعاد المتألق ضياء سبع ليعزز تقدم «العميد» بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، بعد مجهود فردي في الدقيقة 50، وهو الهدف الثامن للنصر الذي يسهم فيه ضياء خلال 7 مباريات في الموسم الحالي في الدوري وكأس رابطة المحترفين بتسجيله 4 وصناعة 4 أهداف أخرى.

وقلص النيجيري إيمو إيزيكيل الفارق، بتسجيله الهدف الأول للظفرة في الدقيقة 57، مستفيداً من ركنية، نفذها البرازيلي ليوناردو، في ظهوره الأول بقميص ناديه الجديد، بعد مشاركته السابقة مع الجزيرة.

وحول الوصل تأخره بهدف أمام بني ياس إلى الفوز 2 - 1، ليسهل مهمته في مباراة الإياب.

ورغم تقدم «السماوي» بهدف سيد خميس في الدقيقة السابعة، إلا أن الأخطاء الدفاعية كانت سبباً مباشراً في الخسارة، حيث تسبب خطأ محمد جابر في إهداء الكرة إلى فابيو ليما الذي سددها مباشرة، ليعلن عن هدف التعادل لـ «الأصفر» في الدقيقة 23، ثم جاء خطأ آخر في التمرير من القائد فواز عوانة ليهدي «الإمبراطور» الهدف الثاني عن طريق المهاجم أراوخو في الدقيقة 44.

ولم تفلح محاولات «السماوي» في العودة، فيما أهدر الوصل فرص مضاعفة النتيجة، بسبب تألق الحارس فهد الظنحاني الذي تصدى لأكثر من كرة خطيرة، ليكتفي الفريقان بأهداف الشوط الأول، وينتهي اللقاء بفوز مستحق لـ «الفهود».