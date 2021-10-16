«التحدي للجو جيتسو» ترسم مشهد الختام بـ«مكاسب المواهب»

أبوظبي (وام)

حصد صغار وبراعم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول لبطولة التحدي للجو جيتسو للبراعم والناشئين، برصيد 18580 نقطة، وذلك بعد منافسات اليوم الثاني التي أقيمت يومي الجمعة والسبت على أرض جو جيتسو أرينا في أبوظبي، بحضور عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعدد من ممثلي الاتحاد والأندية والشركاء.

وحل لاعبو نادي العين في المركز الثاني برصيد 12680 نقطة، بينما ذهب المركز الثالث لفريق 777 أكاديمية بالمز الرياضية برصيد 10640 نقطة. وقال عبد المنعم الهاشمي: يشكل الدعم الذي يلقاه الجو جيتسو من قيادة دولتنا الرشيدة، حجر الأساس للنجاحات المتواصلة في الفعاليات المحلية أو العالمية.

وأضاف: تترجم بطولة التحدي جهودنا الحثيثة لبناء أجيال المستقبل من محترفي الجو جيتسو على أرض الإمارات.. ولتحقيق هذا الهدف، نعتمد على استراتيجية طويلة الأمد ترتكز بشكل رئيسي على استدامة تطوير المواهب في مراحلها السنية المبكرة لتأهيلهم للمنتخب الوطني.

وأضاف الهاشمي: الأسرة شريك أساسي للاتحاد في تحقيق كل الإنجازات في المحافل الدولية كافة مثلها مثل المدرسة التي تلعب دوراً مهماً في بناء الأجيال الجديدة، مؤكداً أن عنوان البطولة أحد أهم القيم التي تهدف رياضة الجو جيتسو إلى غرسها في نفوس لاعبيها، إذ تتجاوز قيم التحدي التي يكتسبها اللاعبون حدود بساط النزال، لتكون أسلوب حياة بالنسبة لهم وتمكنهم من مواجهة مختلف التحديات في الحياة، لأنهم يدركون على بساط النزال أن مواجهة الخصم بشجاعة هي السبيل الوحيد لتحقيق الفوز.

وواصل الهاشمي: تسهم هذه الأجواء التنافسية الاحترافية التي يوفرها اتحاد الجو جيتسو بتحضير اللاعبين للاستحقاقات العالمية، خاصة اللاعبين الصغار الذين ينطلقون من منصة الفعاليات المحلية نحو العالمية. وقال: تجسد إضافة فئات دون 16 عاماً إلى دوري نائب رئيس الدولة ودوري أم الإمارات وكأس رئيس الدولة عاملاً محورياً مهماً في استراتيجية الاتحاد لبناء الجيل التالي من أبطال اللعبة.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني لناشئي الجو جيتسو: بالنظر إلى الفئات العمرية الصغيرة التي تستهدفها البطولة، فإننا نعمل على صقل مواهب ستة أجيال متتابعة من اللاعبين، ما يعني استدامة المواهب وضمان قدرتنا على رفد صفوف المنتخب الوطني بمحترفي اللعبة فور وصولهم للمرحلة العمرية الملائمة.

وقال: على سبيل المثال يمارس صغار اليوم بعمر 4 سنوات رياضة الجو جيتسو، ويشاركون في منافساتها على مدى ما لا يقل عن 12 عاماً قبل الانضمام للمنتخب الوطني، وبالتالي سيكونون أقرب من أي منافس عالمي للحصول على الحزام الأسود ودخول فئة المحترفين بخبرات كبيرة.