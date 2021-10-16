«قضاء أبوظبي» يعزز تعاونه مع «الإمارات للتحكيم الرياضي»

أبوظبي (وام)

بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، تعزيز التعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، لنشر ثقافة التحكيم الرياضي والاستفادة من الخدمات التي يقدمها فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، والذي يعد أحد المراكز الثلاثة التابعة لـ«كاس» على مستوى العالم، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تبنتها الدائرة بهدف الارتقاء بدوره محلياً وعالمياً.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لتنفيذ الحملة الترويجية لفرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي، والتي أطلقتها دائرة القضاء تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية، لضمان تقديم خدمات تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

واستعرض أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اللقاء الذي حضره ضرار بالهول، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، المنهجية المستقبلية لأداء فرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي، وخطة تمكينه إدارياً وإعلامياً، مع تسليط الضوء على خطط الترويج الإعلامي والتسويقي في مختلف المحافل الرياضية المحلية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والأندية الرياضية المحلية. وأفاد المرزوقي أن الحملة التي أطلقها سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف تعزيز دور فرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي مركز الاستماع، تركز على عملية تطوير الأداء وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، فضلاً عن اعتماد خطة ترويجية على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى الجاهزية العالية لدى مركز التحكيم الرياضي لتنفيذ خطته الاستراتيجية الجديدة، وذلك من حيث وسائل الدعم والمساندة لعقد جلسات الاستماع، إضافة إلى توافر جميع الإمكانيات من كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة، وقاعات مجهزة بأحدث وسائل الاتصال لعرض مداخلات الخبراء والشهود من أي مكان في العالم خلال النظر في القضايا الرياضية.