دبي تستضيف نهائي كأس العالم للكريكيت





دبي (وام)

تستعد دبي، المقر الرئيسي للمجلس الدولي للكريكيت، لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم للكريكيت لعام 2021 في نسختها الثانية عشرة، بمشاركة 16 منتخباً من مختلف القارات، حيث تقام منافسات البطولة الأكبر عالمياً على أرض الدولة في ملاعب الشيخ زايد في أبوظبي، واستاد دبي الدولي، وملعب الشارقة للكريكيت، خلال الفترة من 18 أكتوبر - 14 نوفمبر المقبل.

وفي هذه المناسبة قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي: إن دبي بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة أصبحت مقراً لكبرى البطولات، ومحط أنظار أبرز نجوم الرياضة العالمية، لما تتمتع به من بنية تحتية رفيعة المستوى.

وأشاد سموه بالثقة الكبيرة التي باتت تتمتع بها دبي ودولة الإمارات بقيادتها لجهود التعافي العالمي ضمن مختلف القطاعات، واستضافتها لأكبر الفعاليات الدولية وعلى رأسها إكسبو 2020 دبي، الذي يعد أكبر فعالية تجمع دولي منذ جائحة كوفيد- 19 بمشاركة 192 دولة ووفود المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة.

وأضاف سموه: ماضون في تحقيق المزيد من الإنجازات بثقة قيادتنا في إمكانيات شباب الإمارات، وقدرتهم على صنع الفارق وإبهار العالم بجهودهم المخلصة، ونعد بمضاعفة الجهود لنكون عن حسن ظن قيادتنا والعالم، لتكون دبي المكان المفضل للحياة في العالم الذي يجمع الشعوب للعمل معاً لما يخدم الأفراد ويسعد المجتمعات».

كما أشار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى مساهمة القطاع الرياضي في اقتصاد دبي بأكثر من أربعة مليارات درهم سنوياً، ما يعزز مكانة القطاع كرافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي، في ضوء رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بكافة مكونات المشهد الرياضي، وزيادة حجم المردود الاقتصادي الإيجابي للقطاع، وتوفير شتى المقومات التي تضمن الريادة الرياضية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتتجه أنظار أكثر من مليار مشاهد من جميع أنحاء العالم إلى ملاعب الدولة، طوال فترة المنافسات، وتحديداً إلى مشهد تتويج الأبطال في دبي، حيث ستقام 13 مباراة منها في دبي من بينها المباراة النهائية التي تقام في استاد دبي الدولي للكريكيت.

من جانبه أكد معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دبي أصبحت نموذجاً يحتذى في عالم الرياضة، معتمدة في ذلك على بنيتها التحتية التي صممت ونفذت وفق أعلى المعايير الدولية، وهو ما يؤهلها لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية وأشهرها على مستوى العالم.

وأشار معالي الطاير إلى أن استضافة نهائيات كأس العالم للكريكيت في دبي، تعد نجاحاً كبيراً للرياضة في دبي ودولة الإمارات، ودليلا على تعافي القطاع الرياضي، بفضل النموذج المشرف لتعامل الدولة مع جائحة كورونا. وتستضيف دبي 13 مباراة من منافسات كأس العالم للكريكيت، من بينها المباراة النهائية التي تقام في استاد دبي الدولي للكريكيت يوم 14 نوفمبر المقبل