«بعيد» يتوج بلقب كوين إليزابيث ستيكس





محمد حسن (دبي)

توج المهر«بعيد» لشادويل، بلقب سباق كوين إليزابيث ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل، ضمن حفل الأبطال البريطاني الذي أقيم بمضمار آسكوت.

وحافظ ابن الفحل «سي ذا ستارز» على سجله الخالي من الهزائم مسجلاً فوزه السادس على التوالي، بعد تفوقه على المرشح الأول «بالاس بير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وجاء فوز «بعيد» بعد صراع قوي مع الوصيف «بالاس بير»متفوقاً بفارق عنق، ليحقق فوزه الثاني من الفئة الأولى على التوالي، متغلباً على أفضل خيول الميل في القارة الأوروبية.

من جانبه قال المدرب وليام هجاس، إن هذه المشاركة ربما تكون الأخيرة للمهر هذا الموسم، وأضاف: «بالاس بير» كان رائعاً لكننا استطعنا تحقيق الفوز، المهر يتحسن أداؤه في كل مشاركة وأثبت كل التوقعات بشأنه، دخلنا السباق ونحن نعلم أنه سيكون قوياً وسيشهد منافسة شرسة.