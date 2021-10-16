«جلف» يحافظ على صدارة «الهواة»



فيصل النقبي (الفجيرة)



حافظ جلف أف سي على صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على سيتي 3-1، في ختام الجولة الثانية، وسجل «الثلاثية» محمد إيبو، والسيد محمد، وعبدالله محمد عيسى، في الدقائق 23 و70 و93، فيما سجل هدف سيتي اللاعب نيناني باندا في الدقيقة 10، ليصل جلف إلى «النقطة السادسة»، مقابل «صفر» لسيتي.

وفي اللقاء الثاني، حقق العربي فوزاً غالياً على مصفوت 3-2، سجل أهداف العربي، باولو سيلفا في الدقيقة 28، وسلطان أبو ذقن في الدقيقة 37، وراشد عيسى في الدقيقة 59، فيما أحرز جون تيبار وناجي العلوي هدفي مصفوت في الدقيقتين 10 و34، واحتل العربي المركز الثالث، برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الحمرية «الوصيف» وجلف الأول، فيما لم يحصد مصفوت أي نقطة حتى الآن،

وفي آخر لقاءات الجولة، نجح الذيد في الفوز على حتا بهدفين لهدف، بادر الذيد بالتسجيل عن طريق طارق لوكاس، في الدقيقة 40، وتعادل لحتا بهدف راشد سالم في الدقيقة 59، قبل أن سيلفيو رودويجو هدف الفوز لفريق الذيد في الدقيقة 83، ليضيف الفريق أول ثلاث نقاط إلى رصيده، وتجمد رصيد حتا عند 3 نقاط.