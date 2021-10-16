17 فعالية تخطف الأضواء في دبي



دبي (الاتحاد)



خطفت دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الأضواء خلال الأسبوع الماضي بعدد من الفعاليات الرياضية التي أقيمت في مختلف مناطق ووصلت إلى 17 فعالية، تضمنت مشاركة وحضور أكثر من 25 ألف مشجع من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة.

وتصدرت الفعاليات المباراة النهائية من الدوري الهندي الممتاز، التي أقيمت الجمعة 15 أكتوبر على استاد دبي الدولي للكريكيت، بحضور أكثر من 14 ألف متفرج، ويعد هذا الحدث هو أحد أكثر الفعاليات الرياضية مشاهدة في العالم، حيث يتابعه مئات الملايين حول العالم، ويليه منافسات بطولة كأس العالم للكريكت (توينتي 20) التي تستضيف منه دبي 12 مباراة، أهمها مباراة الهند وباكستان التي تعد المباراة الأكثر شعبية في العالم ويتابعها أكثر من 1.039 مليار شخص من جميع أنحاء العالم.

وشارك أكثر من 1200 عداء في سباق «ماي دبي نصف ماراثون المدينة» الذي أقيم بمنطقة مركز دبي المالي العالمي، واستضاف مجمع حمدان الرياضي منافسات «بطولة أيبكس الأولى للبراعم للسباحة المفتوحة»، بمشاركة أكثر من 350 سباحاً وسباحة من عمر 7 إلى 10 أعوام من 20 نادياً وأكاديمية.

وأقيم مساء يوم الخميس الماضي منافسات سباق الجري الليلي في أكاديمية دبي الدولية بمنطقة البرشاء، كما أقيمت بطولة بادوين للريشة الطائرة التي نظمتها أكاديمية فينكس الرياضية في مقرها بمنطقة القوز 3، ويشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار، وتضمنت التنافس في 3 مستويات هي فئة دي وفئة سي زوجي رجال وزوجي نساء ومختلط، بالإضافة إلى فئة المحترفين زوجي مختلط، كما أقيم سباق إيامي لسيارات الكارتدروم في ساحة دبي كاردتروم.

وتنافس مجموعة من أشهر صناع المحتوى ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي، من الرجال والنساء في بطولة «سوشيال نوك أوت» للفنون القتالية، التي أقيمت في قاعة كوكاكولا أرينا بمنطقة سيتي ووك - دبي، وأقيمت فعاليات بطولة ترايثلون جي إل إل بعد انقطاع طويل لتعود في منتجع جبل علي للجولف بمنطقة جبل علي، كما أقيمت بطولة جي إي سي تيك للشركات الخاصة في أكاديمية جيمس الحديثة بمنطقة ند الشبا.