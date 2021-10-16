النصر يكسب الظفرة بـ «الثلاثة»



معتصم عبدالله (دبي)

فاز النصر على مضيفه الظفرة 3-1، مساء اليوم «السبت»، على استاد حمدان بن زايد، ضمن ذهاب الدور الأول لـ «كأس رابطة المحترفين» لكرة القدم، ووضع ضياء سبع «العميد» في المقدمة مبكراً أمام مضيفه الظفرة بهدف رأسي في الدقيقة الثانية مستفيداً من عرضية ريان مينديز، قبل أن يعود الأخير ويصنع كرة الهدف الثاني من هجمة معاكسة ترجمها البرتغالي توزي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 36، ليمنح الضيوف أسبقية التقدم بهدفين بنهاية الشوط الأول.

وعاد المتألق ضياء سبع ليعزز تقدم «العميد» بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، بعد مجهود فردي في الدقيقة 50، وهو الهدف الثامن للنصر الذي يسهم فيه ضياء خلال 7 مباريات في الموسم الحالي في الدوري وكأس رابطة المحترفين بتسجيله 4 وصناعة 4 أهداف أخرى.

وقلص النيجيري إيمو إيزيكيل الفارق، بتسجيله الهدف الأول للظفرة في الدقيقة 57، مستفيداً من ركنية، نفذها البرازيلي ليوناردو، في ظهوره الأول بقميص ناديه الجديد، بعد مشاركته السابقة مع الجزيرة.