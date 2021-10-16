«الأخطاء الدفاعية» تهدي الوصل الفوز على بني ياس



مصطفى الديب (أبوظبي)

حول الوصل تأخره بهدف أمام بني ياس في ذهاب الدور الأول من كأس رابطة المحترفين، إلى الفوز 2 - 1، ليسهل مهمته في مباراة الإياب نهاية الشهر الجاري.

ورغم تقدم «السماوي» بهدف سيد خميس في الدقيقة السابعة، إلا أن الأخطاء الدفاعية كانت سبباً مباشراً في الخسارة، حيث تسبب خطأ محمد جابر في إهداء الكرة إلى فابيو ليما، الذي سدد مباشرة ليعلن عن هدف التعادل للوصل في الدقيقة 23، ثم جاء خطأ آخر في التمرير من القائد فواز عوانة، ليهدي «الإمبراطور» الهدف الثاني عن طريق المهاجم أراوخو عند الدقيقة 44.

ولم تفلح محاولات «السماوي» في العودة، فيما أهدر الوصل فرص مضاعفة النتيجة، مع تألق الحارس فهد الظنحاني، الذي تصدى لأكثر من كرة خطيرة، ليكتفي الفريقان بأهداف الشوط الأول، وينتهي اللقاء بفوز «الفهود».