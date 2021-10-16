طاقم إماراتي يدير مباراة تشونبوك وأولسان



دبي (الاتحاد)



يدير الطاقم الإماراتي الدولي الذي يضم محمد عبدالله حسن «حكم ساحة»، محمد أحمد يوسف «مساعد أول»، وحسن المهري «مساعد ثان»، والحكم العُماني الدولي أحمد الكاف «الحكم الرابع» ، وعمار الجنيبي «حكم فيديو»، وعمر آل علي «حكم فيديو مساعد»، مباراة تشونبوك هيونداي وأولسان هيونداي غداً «الأحد» على ستاد كأس العالم في سيؤول، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

من جهة أخرى، اختتم الحكمان الدوليان يحيى الملا «حكم ساحة»، وزايد داوود «حكم مساعد»، مشاركتهما في بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 23 عاماً، والتي أقيمت في مدينتي الدمام والخُبر في السعودية، حيث شارك الحكمان الدوليان ضمن أطقم التحكيم التي أدارت مباريات دور المجموعات، فيما شارك زايد داوود ضمن طاقم التحكيم الذي أدار المباراة النهائية للبطولة التي جمعت منتخبي السعودية والأردن يوم الثلاثاء الماضي.